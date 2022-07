Primátor Varšavy má znovu covid, varuje pred reinfekciou

Varšava 16. júla (TASR) - Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski v piatok oznámil, že má znovu COVID-19. Na Twitteri napísal, že vírus sa tento raz zdá byť "ešte zradnejším a nákazlivejším", ako keď ho vlani chytil prvýkrát a že jeho príznaky nie sú zďaleka len banálne. Agentúra AP pripomína, že Trzaskowského vlani pre nákazu koronavírusom aj hospitalizovali.



Poliakov Trzaskowski vyzval, aby neignorovali hrozbu potenciálnej reinfekcie. Pravicovú vládu zároveň tento politik, ktorý je jedným z lídrov opozičnej strany Občianska platforma (PO), kritizoval za to, že v ostatnom čase nepodnikla nijaké preventívne kroky na boj s novými variantmi koronavírusu.



Poľské ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že úroveň imunity voči koronavírusu dosahuje v tejto 38-miliónovej krajine viac ako 90-percent, a to jednak pre vyše 54 miliónov podaných dávok vakcíny, ako aj odolnosť, ktorú získali tí, čo nákazu už prekonali.



AP uvádza, že celoštátne opatrenia majú byť v Poľsku zavedené až v prípade, že počet hospitalizovaných dosiahne 5000. Odborníci však poukazujú na to, že nové varianty vírusu sú vysoko nákazlivé a opatrenia proti nim by sa mali zaviezť už teraz.



Poľsko v piatok hlásilo takmer 2000 nových prípadov covidovej infekcie a dve súvisiace úmrtia. Pred týždňom tam pritom pribudlo denne len vyše 1000 prípadov nákazy a žiadne nové úmrtia.