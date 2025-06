Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski sa vrátil do práce na radnici

Varšava 3. júna (TASR) - Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski sa po prehratých prezidentských voľbách vrátil k výkonu svojich povinností na čele hlavného mesta. Podľa hovorkyne magistrátu Moniky Beuthovej sa okamžite zapojil do pracovnej agendy a venuje sa bežným záležitostiam mesta. Informuje o to varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



„Prišiel a pracuje naplno. Na jeho rozhodnutia čakali rôzne mestské témy. Bez ohľadu na výsledok volieb bolo jasné, že sa vráti do svojej funkcie,“ uviedla Beuthová pre PAP.



Varšavský magistrát zároveň pozval obyvateľov na slávnostné otvorenie zrekonštruovanej časti Palácového námestia, ktoré sa uskutoční v stredu večer. Pred podujatím je naplánovaná aj tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastní Trzaskowski.



Rafal Trzaskowski získal v druhom kole prezidentských volieb 49,1 percenta hlasov. Zvíťazil kandidát podporovaný stranou Právo a spravodlivosť Karol Nawrocki so ziskom 50,9 percenta.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)