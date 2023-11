Primátora New Yorku obvinili zo sexuálneho útoku spred 30 rokov

New York 24. novembra (TASR) - Primátora mesta New York Erica Adamsa obvinili zo sexuálneho napadnutia a ublíženia na zdraví. Podľa žalobkyne sa útok odohral ešte v roku 1993. Nemenovaná poškodená a Adams boli vtedy zamestnancami newyorskej radnice, pričom Adams bol v tom čase policajtom.



Ako uviedla agentúra DPA, žalujúca strana žiada od Adamsa odškodnenie vo výške päť miliónov dolárov, ako aj zaplatenie služieb právnika.



V dokumentoch predložených súdu sa Adamsovi vyčíta aj diskriminácia obete v zamestnaní na základe jej "pohlavia a rodu, vytvorenie nepriateľského pracovného prostredia a úmyselné spôsobenie emocionálneho utrpenia".



Adams vo štvrtok obvinenia odmietol. Dodal, že si nespomína, že by sa s poškodenou osobou niekedy stretol. Deklaroval tiež, že "nikdy by nikomu neublížil takýmto spôsobom a v takomto rozsahu. Nestalo sa to".



Toto obvinenie prichádza v období, ktoré je pre Adamsa veľmi náročné. Federálni vyšetrovatelia totiž teraz preverujú jeho predvolebnú kampaň z roku 2021, podozrenia z korupcie a primátorove väzby na Turecko.



V rámci tohto vyšetrovania agenti FBI primátorovi zhabali mobilné telefóny a vykonali razie v domoch dvoch dôležitých členiek jeho volebného tímu - Brianny Suggsovej, ktorá získavala finančné prostriedky na kampaň, a Rany Abbasovej pracujúcej ako asistentka na newyorskej radnici.