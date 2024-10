Primátora opozície v Turecku zadržali pre možné napojenie na PKK

Istanbul 31. októbra (TASR) - Turecké úrady zadržali primátora mesta Esenyurt zvoleného za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP). Prokuratúra viní zadržaného Ahmeta Özera z napojenia na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK). S odvolaním sa na tlačovú agentúru Anadolu o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA, píše TASR.



Agentúra Anadolu dodala, že Özer bol po svojom zadržaní dočasne "zbavený funkcie", v ktorej ho nahradí zástupca guvernéra Istanbulu.



Strana CHP tento krok odsúdila ako politicky motivovaný. Prokurdská opozičná strana Strana zelenej ľavice (DEM) na sociálnych sieťach napísala, že ide o zásah proti vôli ľudu.



Özer pochádza z kurdskej rodiny z juhovýchodného Turecka. Za primátora Esenyurtu bol zvolený v marcových komunálnych voľbách, v ktorých CHP dosiahla prekvapivý úspech, keď získala väčšinu postov starostov a primátorov v krajine.



K odvolaniu primátora Özera dochádza krátko po tom, ako sa objavili správy, že rastúca regionálna nestabilita a meniaca sa politická dynamika vyústili minulý týždeň do pokusu o ukončenie 40 rokov trvajúceho konfliktu medzi tureckým štátom a kurdskými militantmi, pripomína agentúra Reuters.



Líder Strany nacionalistického hnutia (MHP) Devlet Bahčeli totiž minulý týždeň navrhol, aby vodca PKK Abdullah Öcalan, zadržiavaný v ostrovnom väzení neďaleko Istanbulu už 25 rokov, prišiel do parlamentu a výmenou za svoje prepustenie na slobodu oznámil ukončenie konfliktu a kapituláciu PKK.



Jediným konkrétnym krokom v tejto veci bolo nateraz to, že Ankara povolila Öcalanovmu synovcovi, aby navštívil svojho strýka vo väzení. Bola to prvá rodinná návšteva po štyri a pol roku. Synovec následne citoval vyjadrenie svojho strýka, že má moc ukončiť konflikt, "ak sú vhodné podmienky".



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu označil Bahčeliho návrh za "historickú príležitosť" a vyzval Kurdov, aby prijali podanú ruku. Zároveň však upozornil, že táto výzva nie je adresovaná "teroristickým barónom živiacim sa krvou", čím mal na mysli PKK.



Bahčeli prvýkrát naznačil svoje úmysly, keď si tento mesiac v parlamente podal ruky s poslancami prokurdskej strany DEM. Ide o prekvapivý krok vzhľadom na to, že ich dlho odsudzoval ako nástroje PKK.



Člen vedenia DEM Tayip Temel uviedol, že Bahčeliho výzva si zaslúži dôkladné posúdenie. Upozornil však, že pokiaľ ide o plány Ankary, vládne v DEM hlboká neistota.



Niektorí komentátori medzičasom uviedli, že turecká vládnuca aliancia môže byť pre zmier s Öcalanom motivovaná túžbou získať podporu DEM pre zmeny v ústave, ktoré by mohli posilniť vyhliadky Erdogana v prezidentských voľbách v roku 2028.



Neistota tiež pretrváva, pokiaľ ide o mieru autority, ktorú Öcalan má nad PKK.



PKK je v Turecku, EÚ i USA považovaná za teroristickú organizáciu. Turecký štát proti PKK bojuje od začiatku 80. rokov 20. storočia.