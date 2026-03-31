Primátora priemyselného mesta Bursa zadržali pre podozrenie z korupcie
Okrem primátora Bursy Mustafu Bozbeya bolo v rámci policajnej operácie zadržaných aj ďalších 55 osôb.
Istanbul 31. marca (TASR) - V rámci vyšetrovania údajnej korupcie zadržali v Turecku v utorok primátora priemyselného mesta Bursa, informovala štátna televízia TRT citovaná agentúrou DPA.
Okrem primátora Bursy Mustafu Bozbeya bolo v rámci policajnej operácie zadržaných aj ďalších 55 osôb. Polícia prehľadala ich domy, kancelárie a firmy a pátra po ďalších štyroch podozrivých. Príslušné orgány začali vyšetrovanie pre podozrenie zo sprisahania s cieľom vytvoriť zločinecký gang. Bozbey bol vyšetrovateľmi označený za „vodcu tohto gangu“.
Prokuratúra podozrieva Bozbeya, zvoleného za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP), zo zneužitia právomocí pri územnom plánovaní výmenou za finančný zisk. Došlo k tomu údajne v čase, keď Bozbey pôsobil ako starosta jedného z okresov mesta Bursa.
K utorkovému zadržaniu ďalšej skupiny opozičných aktivistov a politikov došlo v čase, keď rastie počet súdnych konaní proti predstaviteľom CHP. Tieto perzekúcie sa začali po výraznom úspechu CHP v komunálnych voľbách v roku 2024. Vládnuci blok prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v týchto voľbách prišiel o kontrolu nad niekoľkými kľúčovými mestami vrátane Bursy.
Lídri CHP opakovane odsúdili vyšetrovanie svojich členov a priaznivcov ako politicky motivované. Vláda však trvá na tom, že policajné operácie sú v rámci boja proti korupcii plne legálne.
V pondelok vzali do väzby aj primátora mesta zo západotureckej provincie Ušak, ktorý je podozrivý z korupcie a manipulácie s tendrami, uviedla TRT.
Okrem primátora Bursy Mustafu Bozbeya bolo v rámci policajnej operácie zadržaných aj ďalších 55 osôb. Polícia prehľadala ich domy, kancelárie a firmy a pátra po ďalších štyroch podozrivých. Príslušné orgány začali vyšetrovanie pre podozrenie zo sprisahania s cieľom vytvoriť zločinecký gang. Bozbey bol vyšetrovateľmi označený za „vodcu tohto gangu“.
Prokuratúra podozrieva Bozbeya, zvoleného za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP), zo zneužitia právomocí pri územnom plánovaní výmenou za finančný zisk. Došlo k tomu údajne v čase, keď Bozbey pôsobil ako starosta jedného z okresov mesta Bursa.
K utorkovému zadržaniu ďalšej skupiny opozičných aktivistov a politikov došlo v čase, keď rastie počet súdnych konaní proti predstaviteľom CHP. Tieto perzekúcie sa začali po výraznom úspechu CHP v komunálnych voľbách v roku 2024. Vládnuci blok prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v týchto voľbách prišiel o kontrolu nad niekoľkými kľúčovými mestami vrátane Bursy.
Lídri CHP opakovane odsúdili vyšetrovanie svojich členov a priaznivcov ako politicky motivované. Vláda však trvá na tom, že policajné operácie sú v rámci boja proti korupcii plne legálne.
V pondelok vzali do väzby aj primátora mesta zo západotureckej provincie Ušak, ktorý je podozrivý z korupcie a manipulácie s tendrami, uviedla TRT.