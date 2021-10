Primátora Soulu vypočúvali pre podozrenie z porušenia volebného zákona

Soul 2. októbra (TASR) - Primátora Soulu O Se-huna v sobotu predvolal prokurátor na výsluch kvôli podozreniam, že šíril nepravdivé informácie vo svojej predvolebnej kampani v apríli. Uviedla to kórejská agentúra Jonhap.



O Se-hun prišiel do budovy okresnej prokuratúry o 10h ráno miestneho času, aby vypovedal v postavení podozrivého o svojich výrokoch počas kampane, týkajúcich sa kontroverzného developerského projektu Pi-City v južnej časti Soulu.



Polícia v utorok vykonala zásah v radnici a počas sedemhodinovej operácie zaistila rôzne dokumenty.



V televíznej debate pred komunálnymi voľbami, O Se-hun vyhlásil, že prípad Pi-City nemá žiadnu spojitosť s jeho predchádzajúcim pôsobením na poste primátora v rokoch 2006-11. Skupina občianskych aktivistov naňho za to podala trestné oznámenie za údajne šírenie lží počas kampane, čo predstavuje porušenie volebného zákona.



Polícia podozrieva O Se-huna z toho, že sa pričinil o schválenie projektu. Mesto odobrilo developerský projekt v roku 2009, pričom jeho zámerom bolo vystavať logistický komplex s obchodným centrom a firemnými priestormi na rozlohe 99.000 metrov štvorcových. Plán sa však nakoniec nezrealizoval kvôli viacerým pochybeniam.