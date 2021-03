Primátorka Paríža: Víkendový lockdown v meste by bol neľudský

Paríž 3. marca (TASR) - Parížska primátorka Anne Hidalgová považuje za "neľudské" plány zaviesť v hlavnom meste Francúzska víkendový lockdown v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.



Podľa Hidalgovej Parížania, z ktorých väčšina žije v bytoch bez balkónov a iných vonkajších priestorov, potrebujú chodiť do parkov, záhrad či k rieke.



"Tieto miesta sú pre nás životne dôležité, aby sme mohli v našom meste dýchať," povedala Hidalgová. Zdôraznila, že pre Parížanov je bezpečnejšie, keď sú vonku, ako keď trávia čas zatvorení v domoch a kanceláriách. Odôvodnila to tým, že koronavírus sa prenáša viac v uzavretých a zle vetraných priestoroch. Riziko nákazy je preto podľa nej v exteriéri nižšie, najmä za predpokladu dodržiavania protipandemických opatrení.



Primátorka Paríža tvrdí, že prioritou je prevencia a vládu vyzvala, aby urýchlila očkovanie proti koronavírusu.



Kabinet vo štvrtok zaviedol zvýšený stupeň varovania pred šírením koronavírusu v 20 administratívnych oblastiach, pričom tamojšie samosprávy môžu zvážiť zavedenie prísnejších opatrení.



K regiónom, ktorých sa varovanie týka, patrí aj Paríž. Zástupca primátorky najprv navrhoval krátky, prísny lockdown s následným opätovným otvorením reštaurácií alebo kultúrnych centier. Po ostrej kritike však tento návrh stiahol.



Od minulého víkendu začal platiť čiastočný lockdown v regiónoch obzvlášť zasiahnutých nákazou koronavírusom. Týka sa juhofrancúzskeho letoviska Nice a okolitého pobrežného regiónu Alpes-Maritimes a tiež severofrancúzskeho mesta Dunkirk. Lockdown bude platiť len cez víkendy, počas ktorých môžu obyvatelia opustiť svoje domovy z úradne povoleného dôvodu. Obchody, okrem supermarketov a lekární, sú zatvorené.



Vo Francúzsku je na jednotkách intenzívnej starostlivosti s ochorením COVID-19 hospitalizovaných aktuálne 3544 ľudí. Za posledných 24 hodín pribudlo 379 úmrtí. Počet prípadov nákazy stúpa priemerne o viac ako 21.000 denne.



Jednu dávku vakcíny dostali zatiaľ len necelé tri milióny Francúzov, čo predstavuje 4,43 percenta. Necelých 1,6 milióna ľudí (2,36 percenta obyvateľstva) dostalo obe dávky.