Primátorovi Istanbulu hrozí väzenie i zákaz verejného účinkovania

Istanbul 5. februára (TASR) - Opozičnému primátorovi mesta Istanbul Ekremovi Imammoglovi hrozí sedem rokov a štyri mesiace väzenia, ako aj zákaz verejného pôsobenia, ak ho súd uzná za vinného za jeho výroky kritizujúce prokurátora Istanbulu. Informuje o tom agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva vo svojej správe TASR.



Zákaz vykonávať verejnú funkciu by Imamoglovi v roku 2028 znemožnil účasť v prezidentských voľbách. Z aktuálnych prieskumov verejnej mienky vyplýva, že by v nich súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana porazil.



Reuters dodal, že Imamoglova obžaloba, ako aj ďalšie dva prípady, v ktorých sa proti nemu vedie vyšetrovanie, sú často vykresľované ako súčasť kampane perzekvovania opozičných predstaviteľov, čo však Erdoganova vláda popiera.



Tentoraz prokuratúra žiada, aby bol Imamoglu odsúdený za vyhrážanie sa a urážku verejného činiteľa, ako aj za útoky na predstaviteľov zapojených do boja proti terorizmu. Imamoglu všetky obvinenia popiera.



Na margo najnovšej obžaloby Imamoglu v statuse na sieti X vyjadril presvedčenie, že Erdogan procesy s ním "pozorne sleduje a zrejme si myslí, že vďaka týmto malým hrám zostane pri moci namiesto toho, aby sa čestne prezentoval pred národom vo voľbách".



"Náš národ si už neváži tých, ktorí nerešpektujú demokraciu," upozornil opozičný líder.



Prvé z obvinení voči Imamoglovi nasledovalo po tom, ako kritizoval obvinenia vznesené voči viacerým starostom či primátorom zvoleným za opozičné strany vrátane svojej Republikánskej ľudovej strany (CHP).



Primátor Istanbulu, ktorý je členom CHP, hlavnej tureckej opozičnej strany, a primátor Ankary Mansur Yavaš, zvolený tiež za CHP, sú považovaní za Erdoganových hlavných politických súperov.



V Turecku, kde sa za dve desaťročia Erdoganovej vlády narušila nezávislosť súdnictva, boli a sú stíhaní mnohí opoziční politici, pripomenul Reuters.