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Primátorovi Soulu hrozí po udelení pokuty od súdu strata funkcie
Súd uviedol, že O využil služby agentúry na prieskum verejnej mienky v hodnote 21 miliónov wonov (12.400 eur), za ktoré zaplatil jeho dlhoročný podporovateľ.
Autor TASR
Soul 22. júla (TASR) - Okresný súd v juhokórejskom Soule v stredu uznal primátora O Se-huna za vinného v prípade prijatia nelegálnych financií v spojení s prieskumami verejnej mienky pred voľbami v roku 2021. Dostal pokutu desať miliónov wonov (5925 eur), píše TASR na základe správ agentúr Jonhap a Reuters.
Súd uviedol, že O využil služby agentúry na prieskum verejnej mienky v hodnote 21 miliónov wonov (12.400 eur), za ktoré zaplatil jeho dlhoročný podporovateľ. Primátor tým porušil zákon o politickom financovaní.
Rozhodnutie súdu ohrozuje jeho funkciu, do ktorej bol opätovne zvolený v júni. Podľa juhokórejského zákona o politickom financovaní totiž udelením pokuty vyššej ako jeden milión wonov zaniká voleným predstaviteľom ich mandát. Rozhodnutie musí potvrdiť najvyšší súd.
Súd uviedol, že O využil služby agentúry na prieskum verejnej mienky v hodnote 21 miliónov wonov (12.400 eur), za ktoré zaplatil jeho dlhoročný podporovateľ. Primátor tým porušil zákon o politickom financovaní.
Rozhodnutie súdu ohrozuje jeho funkciu, do ktorej bol opätovne zvolený v júni. Podľa juhokórejského zákona o politickom financovaní totiž udelením pokuty vyššej ako jeden milión wonov zaniká voleným predstaviteľom ich mandát. Rozhodnutie musí potvrdiť najvyšší súd.