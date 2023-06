Prímerie k mieru nepovedie, povedal Zelenskyj vyslancovi Vatikánu

Kyjev 6. júna (TASR) - Prímerie vo vojne na Ukrajine k mieru nepovedie. Povedal to v utorok v Kyjeve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj osobitnému vyslancovi Vatikánu pre vojnu na Ukrajine kardinálovi Mattovi Zuppimu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a ANSA.



"Nepriateľ využije výhodu plynúcu z prerušenia (bojov), aby posilnil svoje spôsobilosti a ďalej útočil s cieľom dopustiť sa novej vlny zločinov a hrôz," uviedol Zelenskyj.



Zelenskyj so Zuppim hovoril aj o mierovom pláne pre Ukrajinu a potrebe účasti čo najväčšieho počtu krajín. Svätá stolica podľa Zelenského môže účinne prispieť k prepusteniu ukrajinských väzňov, návratu deportovaných detí a obnovení spravodlivosti.



Prezident zdôraznil, že Rusko pácha strašné zločiny voči Ukrajine a pripomenul zničenie ukrajinskej priehrady Nova Kachovka na rieke Dneper v Chersonskej oblasti. Takisto žiadal stiahnutie všetkých ruských vojakov z územia Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.



Zuppi prezidentovi odovzdal list od pápeža Františka. Vvyslanec Vatikánu do Kyjeva vycestoval v pondelok a počas dvojdňovej cesty má zistiť názory vládnych úradov v spojitosti s mierovým úsilím.