Prímerie medzi Izraelom a Hamasom pokračuje, kým sa vyjednáva

Gaza/Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok ráno oznámila, že prímerie s palestínskym radikálnym hnutím Hamas pokračuje, kým prebiehajú rokovania o prepustení ďalšej skupiny izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP a denník The Times of Israel (TOI).



Necelé dve hodiny pred vypršaním prímeria - vo štvrtok o 07.00 h miestneho času - vojenské krídlo palestínskeho radikálneho hnutia Hamas oznámilo, že svoje jednotky uviedlo do stavu pohotovosti, uviedla britská stanica BBC.



Nemenovaný zástupca izraelských úradov v noci na štvrtok pre izraelskú televíznu stanicu povedal, že ak Hamas nezmení svoj návrh - prepustiť sedem žien a detí a odovzdať tri telá namiesto desiatich živých rukojemníkov -, Izrael v palestínskom Pásme Gazy obnoví svoje bojové operácie.