Prímerie medzi Izraelom a Libanonom bude možné predĺžiť po dohode
Prímerie oznámil vo štvrtok prezident Spojených štátov Donald Trump.
Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré začne platiť o 23.00 h SELČ, je možné predĺžiť. Toto prímerie zahŕňa záväzok Bejrútu zabrániť útokom libanonského militantného hnutia Hizballáh na izraelské ciele, informuje TASR podľa tlačovej správy ministerstva zverejneného na jeho webovej stránke.
Prímerie oznámil vo štvrtok prezident Spojených štátov Donald Trump. Podľa rezortu diplomacie Libanon a Izrael dosiahli dohodu, v rámci ktorej budú obe strany „pracovať na vytvorení podmienok priaznivých pre trvalý mier, na plnom uznávaní vzájomnej suverenity a územnej celistvosti, a na zabezpečení skutočnej bezpečnosti pozdĺž ich spoločnej hranice, pričom bude zachované prirodzené právo Izraela na sebaobranu“.
Tel Aviv a Bejrút potvrdili, že nie sú vo vojne a zaväzujú sa viesť rokovania sprostredkované USA v dobrej viere, s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu na zaistenie trvalej bezpečnosti, stability a mieru.
Ministerstvo tvrdí, že tieto dve krajiny „ako gesto dobrej vôle zo strany vlády Izraela“ vo štvrtok o 23.00 h SELČ zastavia vzájomné nepriateľské akcie.
Desaťdňové prímerie je možné predĺžiť po vzájomnej dohode, ak dôjde k pokroku v rokovaniach a ak Libanon efektívne preukáže svoju schopnosť presadzovať zvrchovanosť.
Izrael si zachováva právo prijať nevyhnutné opatrenia na sebaobranu voči „plánovaným, bezprostredným alebo prebiehajúcim útokom“, objasňuje ministerstvo. „Okrem toho nebude vykonávať žiadne vojenské operácie proti libanonským cieľom vrátane civilistov, armády a ďalším štátnym cieľom na území Libanonu po súši, vo vzduchu ani na mori,“ pokračuje.
Libanonská vláda od začiatku platnosti prímeria s medzinárodnou podporou prijme významné kroky, aby zabránila Hizballáhu a všetkým ďalším neštátnym ozbrojeným skupinám v krajine podnikať útoky, operácie alebo nepriateľské akcie proti izraelským cieľom.
„Všetky strany uznávajú, že libanonské bezpečnostné zložky majú výlučnú zodpovednosť za suverenitu a národnú obranu Libanonu; žiadna iná krajina ani skupina si nemôže nárokovať postavenie garanta suverenity Libanonu,“ tvrdí americké ministerstvo.
Izrael a Libanon podľa rezortu požiadali USA, aby sprostredkovali ďalšie rokovania s cieľom vyriešiť všetky zostávajúce otázky vrátane „vymedzenia medzinárodnej pozemnej hranice, s výhľadom na uzavretie komplexnej dohody, ktorá zabezpečí trvalú bezpečnosť, stabilitu a mier medzi týmito dvoma krajinami“.
Ministerstvo dodáva, že zmienené záväzky majú za cieľ vytvoriť podmienky potrebné na rokovania smerom k trvalému mieru a bezpečnosti.
