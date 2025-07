Prímerie na juhu Sýrie platí, humanitárna situácia sa tam zhoršila

Damask 31. júla (TASR) - Zatiaľ čo krehké prímerie vo veľkej miere upokojilo napätú situáciu v juhosýrskej provincii Suwajdá, humanitárna situácia sa značne zhoršila, varovala vo štvrtok OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že v súčasnosti dochádza už len k sporadickým stretom v oblastiach, kde prednedávnom vypukol násilný konflikt medzi miestnou drúzskou menšinou, beduínmi a vládnymi silami. Do sporu sa zapojil aj Izrael, aby podporil drúzov. Napriek prímeriu a zlepšeniu situácie však infraštruktúra v regióne kolabuje, zdôraznila OSN.



V nemocniciach chýba personál, základné zdravotnícke zásoby a nedostatočné sú aj dodávky vody a elektriny. Verejné služby v mnohých mestách úplne zlyhali.



OSN odhaduje, že od polovice júla došlo k vysídleniu najmenej 176.000 ľudí zo Suwajdy a susednej Dary. Ľudskoprávne organizácie uvádzajú, že pri konflikte zahynulo najmenej 1300 ľudí, približne 200 z nich popravili bez súdneho procesu, píše AFP. V reakcii na zhoršujúcu sa krízu začali do postihnutých oblastí prichádzať konvoje s humanitárnou pomocou pod záštitou Červeného polmesiaca v Sýrii. Mnohí obyvatelia sú plne závislí od pomoci, doplnila organizácia.



Okrem potravín a liekov sa v posledných dodávkach nachádzali aj technické zariadenia na obnovenie dodávok elektrickej energie pre kritickú infraštruktúru. Pracovníci humanitárnych organizácií však varujú, že ak sa prístup do postihnutých oblastí nezlepší a neobnovia základné služby, podmienky sa v najbližších týždňoch môžu ešte zhoršiť.