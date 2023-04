Prímerie v Sudáne predĺžili o ďalšie tri dni

Chartúm 28. apríla (TASR) — Bojujúce strany v Sudáne sa vo štvrtok dohodli na predĺžení prímeria o ďalšie tri dni. Predchádzajúce prímerie sa skončilo o polnoci miestneho času v noci na piatok. Toto prímerie sa síce dodržiavalo len čiastočne, ale umožňovalo evakuáciu cudzincov z krajiny, informovala v piatok britská stanica BBC.



Ako prvá oznámila svoj súhlas s predĺžením prímeria o ďalších 72 hodín sudánska armáda. Jej protivníci, polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), čakali vo štvrtok až do neskorého večera, ale napokon dali súhlas s vyhlásením humanitárneho prímeria.



Ako poznamenala BBC, znepriatelené strany súhlasili s predĺžením prímeria pod tlakom zahraničných mocností, najmä USA a Saudskej Arábie.



Úlohy sprostredkovateľa sa tentoraz ujal Južný Sudán, ktorý získal nezávislosť od Sudánu v roku 2011 po najdlhšej občianskej vojne v Afrike.



Juhosudánsky minister zahraničných vecí Deng Daw Deng pre BBC uviedol, že predĺženie prímeria umožní evakuáciu cudzincov a vytvorenie humanitárnych koridorov medzi hlavným mestom a ostatnými mestami.



Sudánske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že od 15. apríla, keď vypukol konflikt medzi jednotkami armády generála Abdala Fattáha Burhána a obávaným polovojenským zoskupením RSF generála Muhammada Hamdána Daklúa, prišlo o život 512 ľudí a 4193 osôb je zranených.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predtým uviedla, že očakáva "oveľa viac" úmrtí v dôsledku chorôb, nedostatočného prístupu k potravinám a vode a ostreľovania nemocníc, z ktorých dve tretiny sú už mimo prevádzky. Tým ešte fungujúcim sa míňajú zásoby krvi a liekov, uviedla BBC s odvolaním sa na miestne zdroje.



Od začiatku platnosti predchádzajúceho prímeria v noci na utorok evakuovalo zo Sudánu svojich občanov už viacero krajín. Pred bojmi však do okolitých štátov utekajú aj miestni obyvatelia. Táto situácia vyvoláva obavy z humanitárnej krízy.



Toto prímerie sa dodržiavalo len čiastočne — napríklad v hlavnom meste Chartúm sa počas uplynulých dní často ozývala streľba, miestami aj veľmi intenzívna.



Predchádzajúce tri vyhlásené prímeria sa nedodržiavali vôbec, konštatovala BBC.



Streľbu hlásili aj z regiónu Západný Dárfúr — jedného zo štátov sudánskej federácie ležiacom na krajnom západe krajiny —, kde podľa zdrojov OSN násilnosti vypukli medzi príslušníkmi národa Masalit, ktorý je afrického pôvodu, a skupinami obyvateľov arabského pôvodu. Západný Dárfúr je pritom známy častými potýčkami medzi etnickými skupinami.