Prímerie vyhlásené pre hrozbu koronavírusu v Jemene sa nedodržiava

Dubaj 16. apríla (TASR) - Ozbrojený konflikt v Jemene nevykazuje žiadne známky upokojenia, informovala agentúra AFP vo štvrtok - týždeň po tom, čo koalícia vedená Saudskou Arábiou vyhlásila jednostranné prímerie, aby sa Jemen mohol sústrediť na prijatie opatrení proti koronavírusu SARS-CoV-2.



Podľa agentúry AFP v Jemene pokračujú pozemné boje i nálety lietadiel koalície vedenej Saudskou Arábiou.



"Nemáme dohodu o prímerí, ktorú by podpísali všetci hlavní hráči," povedal pre AFP Peter Salisbury, analytik Medzinárodnej krízovej skupiny.



Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths uviedol, že v piatok zaslal revidované návrhy obom stranám konfliktu s cieľom zabezpečiť na celoštátnej úrovni prímerie i "naliehavé obnovenie" politického dialógu.



Podľa Griffithsa po potvrdení prvého prípadu nakazenia koronavírusom v Jemene "je okamžité zastavenie bojov ešte naliehavejšie".



Prvý prípad nákazy Jemen oznámil minulý piatok. Humanitárne organizácie sa obávajú katastrofy, ak sa pandémia rozšíri do tejto krajiny, najchudobnejšej na Arabskom polostrove, ktorej zdravotný systém je zničený viac ako päť rokov trvajúcou vojnou.



Agentúra AFP vo svojej správe uvádza, že Rijád má zrejme v úmysle využiť boj s pandémiou choroby COVID-19 ako zámienku, ako vycúvať z ozbrojeného konfliktu v Jemene. Iránom podporovaní šiitskí povstalci však sú momentálne v silnej pozícii a prímerie odmietajú ako politický manéver, ktorý by ich pripravil o to, čo si nedávno vybojovali. Prímerie však jednoznačne uvítala Organizácia Spojených národov.