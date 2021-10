Princ Andrew požiadal súd, aby zamietol sťažnosť o sexuálnom útoku

New York 30. októbra (TASR) - Právnici britského princa Andrewa v piatok požiadali súd v New Yorku, aby zamietol občiansku sťažnosť Virginie Giuffreovej týkajúcu sa obvinení zo sexuálneho útoku. S odvolaním sa na súdny dokument o tom informovala agentúra AFP.



Právnici vojvodu z Yorku žiadajú okresný súd na Manhattane, aby buď žalobu zamietol, alebo aby Giuffreová prípadne predložila "presnejšie vyhlásenie ohľadom obvinení". "Princ Andrew úctivo žiada súd o slovné vyjadrenie k jeho žiadosti," uvádza sa v krátkom vyhlásení.



Právni zástupcovia v príslušnom dokumente adresovanom súdu konštatujú, že "Virginia Giuffreová sa síce mohla stať obeťou sexuálneho zneužívania Jeffreyho Epsteina..., avšak bez zľahčovania ujmy, ktorú utrpela..., princ Andrew ju nikdy sexuálne nezneužíval ani na ňu nezaútočil". "Nepravdivé obvinenia Giuffreovej voči nemu jednoznačne popiera," zdôraznili.



Američanka Giuffreová 61-ročného žalovala v auguste princa Andrewa za to, že ju údajne viackrát sexuálne napadol v roku 2001, keď mala 17 rokov. K útokom došlo podľa nej pred viac ako 20-timi rokmi v nehnuteľnostiach finančníka a odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina a jeho priateľky Ghislaine Maxwellovej.



Princ Andrew, druhý syn kráľovnej Alžbety II., tieto obvinenia už v roku 2019 odmietol a povedal, že s Giuffreovou nikdy nemal pohlavný styk. Pre škandál okolo jeho priateľstva s Epsteinom bol v roku 2019 pozbavený výkonu všetkých povinností člena kráľovskej rodiny.



Maxwellová sa má pred súd v New Yorku postaviť 29. novembra v súvislosti s obvineniami, že pre Epsteina zaobstarávala maloleté dievčatá na zneužívanie. Maxwellová tvrdí, že je nevinná.