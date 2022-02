Princ Andrew sa dohodol na mimosúdnom vyrovnaní s V. Giuffreovou

Na archívnej snímke Virginia Giuffreová. Foto: TASR/AP

New York/Londýn 16. februára (TASR) - Britský princ Andrew sa dohodol na mimosúdnom finančnom vyrovnaní s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá ho zažalovala za sexuálne napadnutie. V utorok o tom informovala britská stanica BBC a odvolala sa na súdne dokumenty.Giuffreová žalovala vojvodu z Yorku za to, že ju sexuálne napadol pri troch príležitostiach, keď mala 17 rokov. Princ tieto obvinenia opakovane odmietol.List odovzdaný na americkom okresnom súde v utorok uvádzal, že princ Andrew a Giuffreová dosiahli mimosúdne vyrovnanie.Princovi právni zástupcovia oznámili, že ich klient sa nebude k záležitosti vyjadrovať, stačiť má len oznámenie súdu.V liste americkému sudcovi Lewisovi A. Kaplanovi sa píše, že vojvodaPodľa listu princ Andrewa uznal, žePrinc zároveň sľúbil, žeVojvoda tiež ocenilPrávnik Giuffreovej David Boies pre tlačovú agentúru PA uviedol k najnovšiemu vývoju toto:Giuffreová (teraz 38-ročná) vyhlasovala, že od svojich 16 rokov bola obeťou obchodovania so sexom a sexuálneho zneužívania, ktoré organizoval finančník Epstein. Ten zomrel vo väzení v roku 2019, keď čakal na súdny proces v prípade obchodovania so sexom.Podľa slov Giuffreovej bola zneužívaná tak, že ju poskytovali vplyvným mužom vrátane princa Andrewa, ktorý je tretím dieťaťom britskej kráľovnej Alžbety II. a deviaty v poradí na britský trón.Američanka tvrdila, že princ Andrew (61) ju sexuálne napadol pri troch príležitostiach - v londýnskom dome Epsteinovej priateľky Ghislaine Maxwellovej, v sídle Epsteina v New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove patriacom k Americkým Panenským ostrovom.V interview v roku 2019 pre program Newsnight na televíznej stanici BBC princ Andrew vyhlásil, že si ani nepamätá na stretnutie so slečnou Giuffreovou. Dodal, že ňou opisované stretnutie a sex v dome v londýnskej štvrti Belgravia saTento rok v januári súd pre južnú časť amerického štátu New York rozhodol, že sa môže začať súdny proces vo veci občianskej žaloby proti princovi Andrewovi.Buckinghamský palác následne oznámil, že Andrew vrátil kráľovnej všetky vojenské hodnosti a vzdal sa aj kráľovského patronátu nad charitatívnymi organizáciami. Ako ďalej píše BBC, zdroj z kráľovského dvora uviedol, že princ prestane oficiálne používať titul Jeho kráľovská Výsosť.