Princ Andrew sa zaplietol do finančného podvodu tureckého podnikateľa

Londýn 1. apríla (TASR) - Britský princ Andrew sa zaplietol do podvodu tureckého podnikateľa Salmana Turka, ktorý mu údajne zaplatil veľký obnos peňazí za získanie britského pasu pre tureckú milionárku Nebahat Isbilenovú. Princ však tieto obvinenia odmieta. Vyplýva to zo záznamov londýnskeho vyššieho súdu zverejnených v piatok. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Isbilenová sa na Turka obrátila so žiadosťou o pomoc po tom, čo sa jej manžel dostal do väzenia za údajne politicky motivované obvinenia a ona preto chcela odcestovať do Británie. Turk si od nej v novembri 2019 vypýtal 750.000 libier za to, že jej princ Andrew pomôže získať britský pas.



Súdna dokumentácia potvrdzuje, zo strany Turka išlo o úskok. Princ Andrew medzitým Isbilenovej celú sumu vrátil, no k prípadu sa odmietol vyjadriť a nekomentoval ani svoj vzťah s tureckým podnikateľom.



Andrew nie je v súvislosti s podvodom z ničoho obvinený. Táto situácia mu však priniesla nevyžiadanú publicitu po tom, čo sa mu podarilo dohodnúť na mimosúdnom vyrovnaní v prípade obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktorému čelil v Spojených štátoch.



Syn kráľovnej Alžbety II. sa od rozhovoru v roku 2019, v ktorom obhajoval svoje priateľstvo s podnikateľom a odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Eppsteinom, objavoval na verejných podujatiach len zriedka. V utorok sa však po boku panovníčky zúčastnil na ďakovnej bohoslužbe za zosnulého princa Philipa.



Buckinghamský palác v januári oznámil, že Andrew vrátil kráľovnej všetky vojenské hodnosti a vzdal sa aj kráľovského patronátu nad charitatívnymi organizáciami. Princ prestal oficiálne používať aj titul Jeho kráľovská Výsosť.