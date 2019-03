Princ Charles absolvuje cestu po karibskej oblasti vrátane Kuby

Charles ako zanietený environmentalista navštívi na Kube solárnu farmu, ktorú vybudovala britská spoločnosť. Predstavia mu tiež plány, ako hodlá krajina bojovať proti klimatickým zmenám.

Havana 16. marca (TASR) - Britský princ Charles a jeho manželka Camilla odštartujú v nedeľu cestu po karibskej oblasti, pričom ako prví členovia britskej kráľovskej rodiny zavítajú aj na Kubu, kde vládne komunistický kabinet.



Kráľovský pár začne svoju 12-dňovú cestu po desiatich ostrovoch Karibiku návštevou Svätej Lucie, odkiaľ bude pokračovať na Barbados, Grenadu a ďalšie ostrovy, z ktorých mnohé sú bývalými britskými kolóniami a hlavou štátu je v nich stále kráľovná Alžbeta II., Charlesova 92-ročná matka.



Do kubánskeho hlavného mesta Havana pricestuje pár 24. marca a strávi tu tri dni. Návšteva sa uskutoční na žiadosť britskej vlády, ktorá chce týmto krokom zdôrazniť otepľujúce sa britsko-kubánske vzťahy. Charles a Camilla absolvujú večeru s kubánskym prezidentom Miguelom Díazom-Canelom, ktorý vlani nahradil Raúla Castra.



"Ide o uznanie kubánskeho ľudu i vlády. Zároveň je to odkaz pre Spojené štáty, že nie sme až takí izolovaní," uviedla pre tlačovú agentúru Reuters obyvateľka Havany. Kuba za uplynulých päť rokov prikročila k otvorenejšiemu prístupu k slobodnému podnikaniu, zahraničným investíciám a internetizácii.



Charles ako zanietený environmentalista navštívi na Kube solárnu farmu, ktorú vybudovala britská spoločnosť. Predstavia mu tiež plány, ako hodlá krajina bojovať proti klimatickým zmenám.



Následník trónu sa stretne aj s podnikateľmi, ktorí sa napriek prísnym sankciám usilujú "vdýchnuť nový život" do miestnej ekonomiky, ako aj so skupinou vlastníkov klasických britských automobilov. Kráľovský pár svoju cestu ukončí na Kajmaních ostrovoch, ktoré sú zámorským územím Británie.