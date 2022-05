Princ Charles na otvorení zasadnutia parlamentu predstavil plány vlády

Londýn 10. mája (TASR) - Britská vláda v nasledujúcom roku sľubuje znížiť kriminalitu, zlepšiť zdravotnú starostlivosť a obnoviť hospodárstvo krajiny poznačené pandémiou. Uviedol to britský princ Charles v prejave na utorňajšom slávnostnom otvorení nového zasadania britského parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Britská kráľovná Alžbeta II. tradične vystupuje na slávnostnom otvorení zasadania parlamentu s prejavom, v ktorom predstaví plány vlády na nasledujúce parlamentné obdobie, pripomína AP. Tento rok však 96-ročnú panovníčku zastúpil jej syn princ Charles a predstavil 38 návrhov zákonov, ktoré vláda plánuje schváliť. Buckinghamský palác ako dôvod kráľovninej neprítomnosti uviedol "občasné problémy s mobilitou".



Vláda britského premiéra Borisa Johnsona podľa textu prejavu posilní hospodárstvo a zabezpečí jeho rast a takisto pomôže rodinám s nákladmi na život.



"Vaše priority sú našimi prioritami a na záležitosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, sme zameraní ako laser," napísal Johnson na Twitteri.



Vláda chce takisto investovať do oblasti železničnej dopravy a ďalšej infraštruktúry, vytvoriť banku Spojeného kráľovstva pre infraštruktúru, poskytnúť hospodárske príležitosti pre chudobnejšie oblasti krajiny a schváliť legislatívu pre oblasť vzdelávania a financovania zdravotnej starostlivosti, píše AP. Vládny kabinet tiež plánuje reformy spojené s brexitom vrátane zníženia množstva administratívnej záťaže či zmien v oblasti finančných služieb a regulácie dát.



Niektoré z plánov vlády sa už stali terčom kritiky zo strany opozičných strán a organizácií podporujúcich občianske slobody.



Johnsonovej Konzervatívnej strane patrí 358 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu, čo by malo zaistiť jednoduché schválenie všetkej vládou navrhnutej legislatívy, konštatuje AP. Konzervatívci však utrpeli porážku vo štvrtkových regionálnych voľbách a Johnson čelí tlaku v spojitosti s vyšetrovaním série večierkov v sídle britského premiéra na Downing Street počas lockdownu.



Kráľovná slávnostné otvorenie parlamentu počas svojej vlády vynechala len dvakrát, v rokoch 1959 a 1963, keď očakávala svojich synov – princov Andrewa (1960) a Edwarda (1964), dodáva AP.



Táto slávnosť sa odohráva v Snemovni lordov, pretože panovník nemá povolené vstúpiť do Dolnej snemovne od roku 1642, keď tak urobil kráľ Karol I. s ozbrojeným sprievodom s cieľom zatknúť piatich zákonodarcov. Karola I. neskôr zbavili trónu a popravili.