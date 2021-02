Princ Charles navštívil v nemocnici svojho otca Philipa

Londýn 20. februára (TASR) - Britský princ Charles v sobotu navštívil svojho otca, 99-ročného princa Philipa, ktorý je už niekoľko dní hospitalizovaný v londýnskej nemocnici. Informovali o tom britské médiá.



Podľa agentúry AFP princ Charles prišiel do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna v sobotu popoludní a zdržal sa tam približne 30 minút. Pre pandémiu koronavírusu sú návštevy v tejto nemocnici povolené len v "mimoriadnych prípadoch".



Manžela britskej kráľovnej Alžbety II. hospitalizovali utorok, pretože sa "necítil dobre". Buckinghamský palác zdôraznil, že išlo o preventívnu hospitalizáciu a že jeho zdravotné problémy nesúvisia s koronavírusom.



V nemocnici má zostať za účelom "pozorovania a odpočinku" minimálne do budúceho týždňa. Podľa zdrojov z princovho okolia si Philip aj v nemocnici stále udržiava dobrú náladu.



Princ Philip, vojvoda z Edinburghu, oslávi 10. júna svoje 100. narodeniny. On aj jeho 94. ročná manželka Alžbeta dostali začiatkom januára prvú dávku vakcíny proti koronavírusu.



Philip sa už v roku 2017 stiahol z verejného života a spoločne s Alžbetou sa zdržiava prevažne na Windsorskom zámku západne od Londýna. Panovníčka pre pandémiu vykonáva väčšinu svojich ceremoniálnych právomocí len virtuálnou formou.