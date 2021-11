Princ Charles odmietol pozvanie na sobotňajší klimatický pochod

Londýn 5. novembra (TASR) - Britský princ Charles odmietol pozvanie na sobotňajší pochod na podporu klímy v Glasgowe. Ako sám hovorí, jeho účasť by bola "zložitá". Píše o tom na svojej webovej stránke spravodajská stanica Sky News.



"Zajtra je na pláne veľký pochod a niektorí ľudia hovoria, že by som sa k nim mal pripojiť – čo je zložitejšie," povedal Charles na pôde klimatickej konferencie OSN (COP26), ktorá sa koná v Glasgowe. "Prosím, nezabúdajte, že títo ľudia sú tam. Nezabúdajte, že to je ich budúcnosť," dodal.



"Je tam veľa hnevu a sklamania," uviedol následník britského trónu a dodal, že pre "sklamanie a nespokojnosť" mladej generácie má pochopenie. "Záťaž dejín" podľa jeho slov spočíva na ich pleciach.



Skupina COP26 Coalition organizuje v sobotu podujatia na viacerým miestach vo svete vrátane Glasgowa. Skupina mladých aktivistov podľa všetkého princa Charlesa požiadala, aby sa k nim pripojil, domnieva sa Sky News.



Na zhromaždeniach v tomto meste v dňoch 5. a 6. novembra sa má zúčastniť viac ako 58.000 ľudí, uviedlo v stredu na svojej webovej stránke mestské zastupiteľstvo Glasgowa. Na piatkový protest očakávajú 8000 účastníkov vrátane švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej.



Na sobotňajšom pochode by sa malo zúčastniť až 50.000 osôb. Účastníci sa stretávajú v sobotu o 12.30 h miestneho času (13.30 h SEČ) v Kelvingrovskom parku v Glasgowe. V meste budú v platnosti dopravné obmedzenia s cieľom zaistiť bezpečnosť.



Thunbergová ľudí vyzýva, aby sa pripojili ku klimatickému protestu v piatok. Ide o súčasť podujatí jej hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť).