Princ Charles po havárii stíhačky zrušil návštevu lietadlovej lode

Káhira 19. novembra (TASR) - Britský princ Charles zrušil v piatok plánovanú návštevu lietadlovej lode HMS Queen Elizabeth po tom, ako sa tento týždeň jej stíhačka typu F-35B zrútila do vôd Stredozemného mora. Informovala o tom agentúra Reuters.



Charles mal ísť na prehliadku lietadlovej lode kotviacej neďaleko Alexandrie počas posledného dňa svojej návštevy v Egypte. Niekoľko hodín pred podujatím však jeho kancelária oznámila, že návšteva sa neuskutoční.



Stíhačka F-35B v hodnote zhruba 100 milión eur sa zrútila do Stredozemného mora v stredu. Pilotovi sa podarilo katapultovať a bezpečne sa vrátil na loď.



Lockheed Martin F-35 Lightning II je jednomotorové viacúčelové stíhacie lietadlo piatej generácie. Variant B označuje typ schopný kolmého vzletu a pristátia.



HMS Queen Elizabeth je najväčšia britská lietadlová loď schopná prevážať až 40 lietadiel. Loď pomenovala kráľovná Alžbeta II. po kráľovnej Alžbete I. z dynastie Tudorovcov, ktorá panovala v rokoch 1558 až 1603. Plavidlo uviedli do služieb Kráľovského námorníctva v decembri 2017.