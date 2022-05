Princ Charles pricestoval do Kanady

Ottawa 18. mája (TASR) - Britský princ Charles počas utorkovej návštevy Kanady zdôraznil dôležitosť uznania zlého zaobchádzania s tamojšími domorodými obyvateľmi, ku ktorému dochádzalo v minulosti. V tejto súvislosti je pritom podľa neho dôležité zmierenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Charles odštartoval svoju trojdňovú návštevu Kanady v Newfoundlande, kde princa a jeho manželku Camillu privítal kanadský premiér Justin Trudeau spolu s prvou generálnou guvernérkou domorodého pôvodu Mary Simonovou a vedúcimi predstaviteľmi domorodých kanadských obyvateľov, oblečených v pestrofarebnom slávnostnom oblečení. Charlesa vítal aj hlučný dav, píše AFP.



Téma kanadských dejín spojených so zlým zaobchádzaním s domorodým obyvateľstvom sa dostala do popredia krátko po príchode následníka britského trónu.



"Musíme nájsť spôsob, ako sa vysporiadať s temnejšími a zložitejšími aspektami minulosti. Uznanie, zmierenie a úsilie to môžu zlepšiť. Je to proces, ktorý sa začína počúvaním," uviedol Charles.



Princ ďalej uviedol, že sa teší na diskusiu o "kľúčovom procese zmierenia v krajine" so Simonovou, ktorá vyzvala Charlesa, aby sa počas svojej návštevy venoval domorodým obyvateľom. To by podľa nej mohlo pomôcť presadiť "uzdravenie, pochopenie a úctu".



"Prosím vás, rozprávajte sa s domorodými obyvateľmi, aby ste si vypočuli ich príbehy, ich úspechy a riešenia a zistili pravdu o našej histórii, tej dobrej aj zlej," uviedla Simonová počas uvítacieho ceremoniálu.



Charles (73) počas návštevy Kanady reprezentuje svoje matku, britskú kráľovná Alžbetu II.. Jeho konanie počas návštevy bude podľa AFP pozorne sledované vzhľadom na jeho budúcu rolu a vek i zdravotný stav jeho matky.



Cesta do Kanady je súčasťou série návštev, v rámci ktorej významní členovia britskej kráľovskej rodiny navštívia približne 14 krajín Commonwealthu, kde je hlavou štátu stále Alžbeta II. Súčasťou týchto návštev sú aj oslavy platinového jubilea kráľovnej, ktorá usadla na trón pred 70 rokmi.