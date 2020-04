Princ Charles s Camillou si pripomenuli 15. výročie svadby

Londýn 8. apríla (TASR) - Následník britského trónu princ Charles oslávil vo štvrtok so svojou manželkou Camillou, vojvodkyňou z Cornwallu, 15. výročie svadby.



Oslava sa konala v ich dome v Škótsku, informovala agentúra DPA s tým, že pri tejto príležitosti neboli naplánované žiadne podujatia pre verejnosť, a to aj pre epidémiu koronavírusu v Británii.



Na koronavírus SARS-CoV-2 bol pozitívne testovaný aj samotný princ, ktorý však mal len mierne príznaky choroby COVID-19 a medzičasom sa z nej vyliečil.



Jeho manželka Camilla v pondelok ukončila svoju izoláciu, do ktorej sa stiahla z preventívnych dôvodov po tom, ako bola infekcia potvrdená u jej manžela.



Deň pred 15. výročím ich svadby Clarence House zverejnil fotografiu, ako sedia na priedomí svojej rezidencie Birkhall v Škótsku a v náručí držia Camilliných psov - Bluebell a Beth.



Charles (71) a Camilla (72) sa zosobášili v roku 2005. Ich svadba nasledovala po rokoch dohadov a odhalení o ich pretrvávajúcom mileneckom vzťahu. Keďže obaja boli v roku 2005 už rozvedení, svadba bola občianska. Camilla sa následne stala členkou kráľovskej rodiny.



Charlesovou prvou manželkou bola Diana Spencerová, ktorú si zobral v roku 1981. Ich manželstvo však poznamenali dohady o Charlesovom vzťahu s Camillou, keď bola vydatá za Andrewa Parkera-Bowlesa.



V roku 1992 britská vláda oznámila, že Charles a Diana chcú žiť oddelene. Rozviedli sa v roku 1996. O rok neskôr v auguste Diana podľahla vážnym zraneniam, ktoré utrpela pri dopravnej nehode v jednom z cestných tunelov v Paríži.