Princ Charles ukončil predpísanú sedemdňovú samoizoláciu

Londýn 30. marca (TASR) - Britský princ Charles, ktorému minulý týždeň zistili nový koronavírus, po siedmich dňoch ukončil obdobie samoizolácie. Urobil tak po konzultácii s lekárom a v súlade s príslušnými odporúčaniami britskej vlády, informovala v pondelok televízia BBC.



"Po konzultácii s lekárom princ z Walesu ukončil svoju samoizoláciu," uviedol v pondelok hovorca Charlesovho paláca Clarence House.



Sedemdesiatjedenročný najstarší syn a následník kráľovnej Alžbety II. strávil samoizoláciu v letnom sídle kráľovskej rodiny Balmoral v Škótsku a jeho ochorenie malo len mierny priebeh. Počas karantény pokračoval vo svojej práci z domu.



Od koho sa nakazil, nebolo možné zistiť, vzhľadom na množstvo stretnutí, ktoré absolvoval v uplynulých týždňoch. Všetky osoby, z ktorými dokázateľne prišiel do kontaktu, testovali na prítomnosť koronavírusu.



Charlesov aktuálny zdravotný stav je dobrý a princ dodržiava všetky opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré nariadila britská vláda.



Na koronavírus otestovali aj Charlesovu 72-ročnú manželku Camillu, u ktorej sa však nákaza nepotvrdila. Aj tak sa však preventívne uchýlila do dobrovoľnej karantény.



Buckinghamský palác už predtým ubezpečil, že kráľovná Alžbeta II. sa so svojím synom naposledy videla 12. marca a že jej zdravotný stav je "dobrý". V spomínaný deň Charles naposledy vystúpil na verejnosti.