Princ Charles vyzval Britov, aby farmárom pomohli so zberom úrody

Londýn 19. mája (TASR) - Britský princ Charles vyzval v utorok Britov, aby vyšli do polí a pomohli farmárom so zberom úrody.



"Jedlo si nevyčarujeme, na jeho počiatku sú naši výnimoční farmári a pestovatelia," povedal 71-ročný princ na videozázname, ktorý natočil v záhrade svojej rezidencie Birkhall v Škótsku a v utorok zverejnil na Instagrame. "Nepochybujem o tom, že to nebude príťažlivá a niekedy aj náročná práca," dodal Charles, ktorý je sám vášnivým biofarmárom.



Týmito slovami podporil nasledovník britského trónu iniciatívu britskej vlády a poľnohospodárov s názvom Pick for Britain (Zber pre Britániu), ktorej cieľom je počas pandémie koronavírusu pritiahnuť k zberu úrody čo najviac osôb.



Nabádaní na pomoc sú najmä študenti, ktorí by farmárom mohli pomôcť zaplátať dieru, aká v tomto sektore vznikla po tzv. migrujúcich pracovníkoch. Tí v minulosti do Británie na zber úrody dochádzali z iných krajín, čo však teraz nie je možné a hrozí, že nezozbierané ovocie i zelenina začnú na poliach hniť, píše agentúra DPA.



Situáciu už pred pandémiou skomplikoval odchod Británie z EÚ. Mnohí zahraniční pracovníci v poľnohospodárstve, obzvlášť z východnej Európy, v dôsledku brexitu totiž z Británie odišli.