Princ Charles pred klimatickým summitom: Reči by sa mali stať skutkami

Londýn 11. októbra (TASR) - Britský princ Charles, ktorý sa dlhodobo zasadzuje za ochranu životného prostredia, vyzval v pondelok svetových lídrov, aby na nadchádzajúcom klimatickom summite OSN (COP26) premenili svoje reči na skutky.



Najstarší, 72-ročný syn britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý propaguje ekologické záhradkárstvo a vlastní napríklad aj auto jazdiace na biele víno a srvátku, sa má spoločne so svojou 95-ročnou matkou zúčastniť na zmienenom dvojtýždňovom summite v Glasgowe. Podujatie sa začne 31. októbra, pripomína agentúra AFP.



V rozhovore pre stanicu BBC Charles vyjadril obavy, že svetoví lídri budú na summite "len rozprávať" a neurobia nič, čím by "sa veci skutočne dali do pohybu".



Cieľom klimatického summitu OSN bude presvedčiť krajiny, aby robili viac pre znižovanie emisií uhlíka a tiež motivovať bohatšie štáty, aby chudobným krajinám venovali miliardy eur a pomohli im tak prispôsobiť sa klimatickým zmenám.



Na otázku, či aj samotná vláda britského premiéra Borisa Johnsona robí dosť v boji s klimatickými zmenami, Charles odpovedal, že sa k tomu "nemôže vyjadriť". Členovia britskej kráľovskej rodiny sa totiž zvyčajne nevyjadrujú k politickým otázkam.



Princ z Walesu však prejavil pochopenie pre klimatických aktivistov, ktorí už niekoľko týždňov blokujú cesty v Británii, aby tak demonštrovali za ekologickejšie bývanie. "Úplne chápem (ich) frustráciu," povedal Charles. Vyjadril sa tak v čase, keď sa vláda uchyľuje k prísnejším zákrokom voči týmto demonštrantom, opakovane blokujúcim cesty v Londýne v čase dopravnej špičky, približuje AFP.



"Všetci títo mladí ľudia majú pocit, že sa nikdy nič neudeje, takže sú z toho samozrejme frustrovaní... Avšak nemyslím si, že je dobré prejavovať to spôsobom, ktorým si znepriatelia (iných) ľudí," uviedol princ. "Takže úplne rozumiem frustrácii, problémom však je, ako túto frustráciu korigovať spôsobom, ktorý je viac konštruktívny ako deštruktívny," dodal.



Princ Charles, ktorý sa vo svojom rodinnom sídle Highgrove House venuje ekologickému záhradkárstvu aj poľnohospodárstvu, vytýčil aj kroky, ktorými sa sám snaží zredukovať svoju uhlíkovú stopu. Obmedzil napríklad konzumáciu mäsa aj rýb, uvádza AFP.



Charlesove tlačové oddelenie ešte v roku 2008 informovalo, že princ si dal svoje auto značky Aston Martin prerobiť tak, aby jazdilo na biopalivo, a to konkrétne biele víno a srvátku. Charles vlastní aj ďalšie autá, ktoré zase jazdia na bionaftu vyrobenú z použitého oleja na varenie, uvádza AFP.