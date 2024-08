Princ Harry a Meghan prišli do Kolumbie na turné proti diskriminácii

Bogota 16. augusta (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan pricestovali vo štvrtok do Kolumbie, kde sa na pozvanie viceprezidentky Francie Márquezovej zúčastnia na sérii podujatí proti diskriminácii a kybernetickému obťažovaniu. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa stretnú so ženami a mladými ľuďmi v rámci programu, ktorého cieľom je "zviditeľniť a riešiť problém, ktorý sa dnes týka celého ľudstva - kyberšikanovanie, násilie v digitálnom prostredí a diskriminácia", uviedla Márquezová na tlačovej konferencii.



V hlavnom meste Bogota sa Harry a jeho manželka, americká herečka, zúčastnia na univerzitnom fóre o "zodpovednej digitálnej budúcnosti". Potom sa presunú do karibského mesta Cartagena, kde podľa tlačových správ navštívia obec San Basilio de Palenque založenú v 18. storočí utečenými otrokmi.



Poslednou zastávkou ich turné, ktoré sa skončí v nedeľu, bude mesto Cali na západe krajiny. Podľa jeho starostu sa tam dvojica zúčastní na festivale africkej hudby.



Na všetkých troch miestach sa kráľovský pár "stretne s mladými ženami a sociálnymi lídrami", dodala Márquezová, prvá černoška vo funkcii viceprezidentky tejto juhoamerickej krajiny.



Meghan, ktorá je rasovo zmiešaná, sa v minulosti sťažovala, že je terčom diskriminácie.



Návšteva bude predchádzať celosvetovej ministerskej konferencii o ukončení násilia páchaného na deťoch, ktorá sa uskutoční 7. a 8. novembra v Bogote.



Na tlačovej konferencii pred ich príchodom Márquezová povedala, že ju k pozvaniu inšpiroval dokumentárny film spoločnosti Netflix o Harrym a Meghan, ktorý ju dojal, dopĺňa tlačová agentúra DPA. Kontroverzný šesťdielny seriál, odvysielaný len tri mesiace po smrti britskej kráľovnej Alžbety II., odhalil ich problematický vzťah s kráľovskou rodinou a udalosti, ktoré v roku 2020 viedli k ich rozhodnutiu odstúpiť od monarchie.



Harry a Meghan sa zriekli kráľovských povinností a už necestujú na žiadosť britskej vlády na oficiálne zahraničné návštevy, keď cestovné náklady zvyčajne hradil štátny príspevok financovaný daňovými poplatníkmi.