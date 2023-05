Princ Harry a Meghan takmer havarovali kvôli paparazzom

New York 17. mája (TASR) - Britský princ Harry, jeho manželka Meghan a jej matka zažili v utorok večer "takmer katastrofický" incident, keď ich vozidlo, v ktorom sa vracali z charitatívneho podujatia v New Yorku, prenasledovali "agresívni" paparazzovia. V stredu o tom informoval Harryho hovorca, na ktorého sa odvolávajú stanica Sky News a agentúry AP a AFP.



"Toto viac než dvojhodinové prenasledovanie viackrát takmer viedlo k nehodám ďalších áut, chodcov a tiež dvoch newyorských policajtov," priblížil hovorca.



"K verejne činným osobám sa síce viaže istý záujem verejnosti, nikdy by to však nemalo ísť na úkor bezpečnosti," uvádza sa vo vyhlásení manželskej dvojice.



Harryho matka, princezná Diana, prišla o život pri tragickej dopravnej nehode v Paríži v roku 1997, keď jej auto prenasledovali paparazzovia, pripomína TASR.



Harry a Meghan sa vzdali povinností členov britskej kráľovskej rodiny v roku 2020 a presťahovali sa do Spojených štátov. Dôvodom bolo podľa nich okrem iného aj intenzívne obťažovanie zo strany médií.