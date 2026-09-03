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Princ Harry a známe tváre zaplatili vydavateľovi Daily Mail
Vydavateľ bulvárnych novín v rámci 11-týždňového súdneho procesu v Londýne začiatkom tohto roka vyvrátil tvrdenia protistrany o nezákonnom zhromažďovaní informácií.
Autor TASR
Londýn 3. septembra (TASR) - Princ Harry a skupina známych osobností zaplatili počiatočnú platbu súdnych trov 9,54 milióna libier (približne 11,1 milióna eur) vydavateľovi bulvárneho denníka Daily Mail. TASR o tom píše podľa denníka The Independent.
V skupine siedmich významných osobností boli okrem Harryho aj spevák Elton John, jeho manžel David Furnish, herečky Elizabeth Hurleyová a Sadie Frostová, členka Snemovne lordov Doreen Lawrenceová a bývalý poslanec Simon Hughes.
Prehrali spor na Najvyššom súde proti spoločnosti Associated Newspapers Limited (ANL), ktorá tvrdí, že jej celkové právne poplatky presiahli 34 miliónov libier.
Vydavateľ bulvárnych novín v rámci 11-týždňového súdneho procesu v Londýne začiatkom tohto roka vyvrátil tvrdenia protistrany o nezákonnom zhromažďovaní informácií. Podľa žaloby išlo o odpočúvania ich áut, domov a telefonických hovorov, neoprávnený prístup k ich bankovým účtom a zdravotným záznamom.
Odmietol vyvodiť závery len na základe indícií, keďže existuje reálna možnosť, že novinári informácie získali z legitímnych zdrojov, ako sú priatelia či asistenti. Argumenty o legálnosti zdrojov článkov použili právnici ANL.
V rozsudku zo 7. júla sudca Matthew Nicklin všetky prípady zamietol a 21. augusta rozhodol, že skupina celebrít musí do siedmich dní zaplatiť 9.544.355 libier ako počiatočný príspevok súdnych trov. Na ďalšom pojednávaní sa určí celková suma.
Nárok ANL 34 miliónov libier, ktoré údajne vynaložila na súdne konanie sudca označil za „prehnaný“ a „do značnej miery nevysvetlený“, ale po „dôkladnom zvážení“ odmietol zaviesť strop pre výšku súdnych trov. Súd bol predtým informovaný o rozdiele medzi celkovými nákladmi ANL a poistným krytím vo výške 16,2 milióna libier.
V skupine siedmich významných osobností boli okrem Harryho aj spevák Elton John, jeho manžel David Furnish, herečky Elizabeth Hurleyová a Sadie Frostová, členka Snemovne lordov Doreen Lawrenceová a bývalý poslanec Simon Hughes.
Prehrali spor na Najvyššom súde proti spoločnosti Associated Newspapers Limited (ANL), ktorá tvrdí, že jej celkové právne poplatky presiahli 34 miliónov libier.
Vydavateľ bulvárnych novín v rámci 11-týždňového súdneho procesu v Londýne začiatkom tohto roka vyvrátil tvrdenia protistrany o nezákonnom zhromažďovaní informácií. Podľa žaloby išlo o odpočúvania ich áut, domov a telefonických hovorov, neoprávnený prístup k ich bankovým účtom a zdravotným záznamom.
Odmietol vyvodiť závery len na základe indícií, keďže existuje reálna možnosť, že novinári informácie získali z legitímnych zdrojov, ako sú priatelia či asistenti. Argumenty o legálnosti zdrojov článkov použili právnici ANL.
V rozsudku zo 7. júla sudca Matthew Nicklin všetky prípady zamietol a 21. augusta rozhodol, že skupina celebrít musí do siedmich dní zaplatiť 9.544.355 libier ako počiatočný príspevok súdnych trov. Na ďalšom pojednávaní sa určí celková suma.
Nárok ANL 34 miliónov libier, ktoré údajne vynaložila na súdne konanie sudca označil za „prehnaný“ a „do značnej miery nevysvetlený“, ale po „dôkladnom zvážení“ odmietol zaviesť strop pre výšku súdnych trov. Súd bol predtým informovaný o rozdiele medzi celkovými nákladmi ANL a poistným krytím vo výške 16,2 milióna libier.