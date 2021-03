Princ Harry absolvoval rozhovor s bratom Williamom a otcom Charlesom

Londýn 17. marca (TASR) - Britský princ Harry už absolvoval rozhovor so svojím otcom a starším bratom. Uviedla to Gayle Kingová, moderátorka programu This Morning vysielaného v americkej televízii CBS, podľa ktorej však tieto rozhovory neboli "veľmi produktívne".



Ako uviedla agentúra Reuters, išlo zrejme o prvý kontakt princa Harryho s princom Williamom a princom Charlesom od odvysielania rozhovoru, ktorý Harry spolu s manželkou Meghan poskytli moderátorke Oprah Winfreyovej.



Kingová spresnila, že uplynulý víkend hovorila s Harrym i Meghan, ktorí jej povedali, že bratia už spolu hovorili.



"Je to tak, Harry hovoril so svojím bratom a tiež so svojím otcom," potvrdila Kingová. Dodala, že podľa Harryho tieto rozhovory neboli produktívne, ale všetci sú radi, že aspoň začali komunikovať.



Williamova kancelária v Kensingtonskom paláci Kingovej slová nekomentovala.



Rozhovor Harryho a Meghan uvrhol britskú monarchiu do najväčšej krízy od smrti matky oboch princov, princeznej Diany, v roku 1997.



Meghan Markleová v rozhovore s Winfreyovou, ktorý bol odvysielaný 7. marca, vyvolala rozruch tvrdením, že v Buckinghamskom paláci sa malo hovoriť aj o tom, akú tmavú pleť bude mať jej syn, keď sa narodí. Podľa vlastných slov myslela v ťažkých časoch dokonca na samovraždu. Kráľovská rodina jej mala odoprieť i pomoc v oblasti duševného zdravia.



Buckinghamský palác v krátkom stanovisku britskej kráľovnej Alžbety II. uviedol, že je smutná z problémov, s ktorými v ostatných rokoch zápasili jej vnuk princ Harry a jeho manželka Meghan. Zároveň uistila verejnosť, že obvinenia z rasizmu berie veľmi vážne. Princ William poprel, že by kráľovská rodina mala rasistické postoje.