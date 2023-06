Princ Harry bulvár obvinil z podnecovania nenávisti a obťažovania

Londýn 6. júna (TASR) - Britský princ Harry v utorok pred súdom v Londýne obvinil vydavateľstvo Mirror Group Newspapers (MGN) z podnecovania nenávisti a obťažovania v jeho živote. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.



"Som úprimne presvedčený, že v každom vzťahu, ktorý som kedy mal - s priateľmi, priateľkami, rodinou alebo armádou - bola zúčastnená aj tretia strana, konkrétne bulvárna tlač," uviedol Harry.



Podľa svojich slov chce dosiahnuť vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym jednotlivcom, aby sa nemohli skryť za inštitúciu či organizáciu.



Tlač ho podľa jeho slov ako náhradníka jeho brata - dediča britského trónu princa Williama - vykresľovala ako hlupáka, smoliara, či nezodpovedného užívateľa drog. Cieľom malo byť podnietiť ho, aby urobil niečo nerozumné. A to by opäť poslúžilo ako námet na články a viedlo k vyššej predajnosti novín.



Harry v utorok na súde v Londýne absolvoval krížový výsluch v rámci súdneho procesu s MGN, vydavateľom denníka Daily Mirror. V písomnom vyjadrení obvinil zo strašných osobných útokov bývalého editora tohto denníka Piersa Morgana. Takisto tvrdí, že mu odpočúvali telefón v čase, keď ako tínedžer študoval na súkromnej škole v Etone.



Harry vydavateľstvo MGN zažaloval ešte v roku 2019 za 33 článkov z rokov 1996-2011, ktoré vznikli na základe informácií získaných odpočúvaním telefónu či inými nezákonnými metódami. MGN obvinenia odmieta a tvrdí, že niektoré zo skutočností sú už premlčané. Princ sa súdi aj s vydavateľmi denníkov The Sun a Daily Mail.