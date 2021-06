Princ Harry spolu s Williamom odhalia sochu princeznej Diany

Londýn 25. júna (TASR) - Britský princ Harry v piatok dorazil do Spojeného kráľovstva. V Londýne spolu so svojím bratom princom Williamom budúci týždeň slávnostné odhalia sochu svojej matky princeznej Diany, informovali agentúry DPA a PA Media.



Po príchode sa princ Harry presunul do svojej súkromnej rezidencie Frogmore Cottage v blízkosti Windsorského hradu. Po príchode z USA by mal stráviť desať dní v karanténe, tú však môže ukončiť skôr, ak mu v druhý a piaty deň karantény vyjde negatívny test na koronavírus.



Slávnostné odhalenie sochy princeznej Diany sa bude konať 1. júla, teda v deň, keď by oslávila 60. narodeniny. Socha bude umiestnená v záhrade Kensingtonského paláca. Dali ju zhotoviť Dianini synovia William a Harry v roku 2017 pri príležitosti 20. výročia jej tragickej smrti. Obaja vyjadrili presvedčenie, že socha všetkým návštevníkom Kensingtonského paláca pripomenie život a posolstvo ich matky.



Sochu vytvoril umelec Ian Rank-Broadley. Tento sochár je aj autorom portrétu kráľovnej na britských minciach.



V Londýne sa nachádza viacero pamätníkov venovaných princeznej Diane. Jedna zo záhrad Kensingtonského paláca bola otvorená pri príležitosti 20. výročia jej smrti.



Kensingtonský palác je v súčasnosti oficiálnou rezidenciou princa Williama a jeho manželky, vojvodkyne z Cambridgea. V minulosti bol i sídlom princeznej Diany.



Diana bola prvou manželkou ich otca princa Charlesa – následníka britského trónu. Rozviedli sa v roku 1996. Zahynula 31. augusta 1997 spoločne so svojím vtedajším partnerom Dodim al Fayedom po tom, ako ich auto havarovalo v parížskom tuneli.