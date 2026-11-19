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Princ Harry nepriamo kritizoval postoj Trumpa k Ukrajine
Práve teraz je podľa Harryho čas na to, aby Británia a jej spojenci zdvojnásobili podporu Ukrajiny a zabezpečili jej víťazstvo nad Ruskom.
Autor TASR
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Londýn 19. novembra (TASR) - Britský princ Harry nepriamo kritizoval postoj administratívy USA k Ukrajine, keď v rozhovore zverejnenom v stredu večer vyhlásil, že podľa jeho názoru je „veľký rozdiel“ medzi postojom vlády prezidenta USA Donalda Trumpa a názorom americkej verejnosti. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Harry, veterán britskej armády, ktorý sa v lete po šiestich rokoch v Kalifornii vrátil do Británie, zároveň uviedol, že Británia je s Ruskom v konflikte už posledných desať rokov.
„To, že na nás nelietajú drony, guľky a rakety, ešte neznamená, že nie sme vo vojne. Mám pocit, že vo vojne sme už posledné desaťročie,“ povedal Harry.
AP podotkla, že britské spravodajské služby a vojenskí predstavitelia čoraz častejšie varujú pred sabotážami, dezinformačnými kampaňami a ďalšími takzvanými hybridnými útokmi, ktoré vykonávajú ruskí operatívci s cieľom destabilizovať spoločnosť na Západe.
Práve teraz je podľa Harryho čas na to, aby Británia a jej spojenci zdvojnásobili podporu Ukrajiny a zabezpečili jej víťazstvo nad Ruskom. Moskva sa podľa neho snaží prehĺbiť rozdelenie európskej spoločnosti.
Harry, ktorý počas svojej vojenskej kariéry dvakrát slúžil v Afganistane, uviedol, že veteráni by mali byť pripravení opäť nastúpiť do služby. „Ak to bude potrebné, na sto percent budem pripravený slúžiť svojej krajine po boku svojich spolubojovníkov, veteránov a príslušníkov ozbrojených síl,“ vyhlásil.
Tieto vyjadrenia zazneli v rozhovore pre denník The Daily Telegraph, ktorý sa uskutočnil minulý víkend počas Harryho štvrtej návštevy Ukrajiny od začiatku ruskej invázie. Noviny zverejnili článok o rozhovore v stredu a celý rozhovor majú zverejniť v podcaste vo štvrtok o polnoci londýnskeho času.
Harry pricestoval minulý víkend na Ukrajinu, aby sa stretol so športovcami, ktorí sa pripravujú na súťaž Invictus Games 2027. Ide o obdobu paralympijských hier, ktorú Harry založil s cieľom podporiť zranených vojnových veteránov. Budúcoročné hry sa uskutočnia v anglickom Birminghame.
Princ už nie je aktívnym členom britskej kráľovskej rodiny a na Ukrajinu cestoval ako súkromná osoba.
Harry, veterán britskej armády, ktorý sa v lete po šiestich rokoch v Kalifornii vrátil do Británie, zároveň uviedol, že Británia je s Ruskom v konflikte už posledných desať rokov.
„To, že na nás nelietajú drony, guľky a rakety, ešte neznamená, že nie sme vo vojne. Mám pocit, že vo vojne sme už posledné desaťročie,“ povedal Harry.
AP podotkla, že britské spravodajské služby a vojenskí predstavitelia čoraz častejšie varujú pred sabotážami, dezinformačnými kampaňami a ďalšími takzvanými hybridnými útokmi, ktoré vykonávajú ruskí operatívci s cieľom destabilizovať spoločnosť na Západe.
Práve teraz je podľa Harryho čas na to, aby Británia a jej spojenci zdvojnásobili podporu Ukrajiny a zabezpečili jej víťazstvo nad Ruskom. Moskva sa podľa neho snaží prehĺbiť rozdelenie európskej spoločnosti.
Harry, ktorý počas svojej vojenskej kariéry dvakrát slúžil v Afganistane, uviedol, že veteráni by mali byť pripravení opäť nastúpiť do služby. „Ak to bude potrebné, na sto percent budem pripravený slúžiť svojej krajine po boku svojich spolubojovníkov, veteránov a príslušníkov ozbrojených síl,“ vyhlásil.
Tieto vyjadrenia zazneli v rozhovore pre denník The Daily Telegraph, ktorý sa uskutočnil minulý víkend počas Harryho štvrtej návštevy Ukrajiny od začiatku ruskej invázie. Noviny zverejnili článok o rozhovore v stredu a celý rozhovor majú zverejniť v podcaste vo štvrtok o polnoci londýnskeho času.
Harry pricestoval minulý víkend na Ukrajinu, aby sa stretol so športovcami, ktorí sa pripravujú na súťaž Invictus Games 2027. Ide o obdobu paralympijských hier, ktorú Harry založil s cieľom podporiť zranených vojnových veteránov. Budúcoročné hry sa uskutočnia v anglickom Birminghame.
Princ už nie je aktívnym členom britskej kráľovskej rodiny a na Ukrajinu cestoval ako súkromná osoba.