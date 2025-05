Princ Harry neuspel s odvolaním proti odobratiu policajnej ochrany

Londýn 2. mája (TASR) - Londýnsky súd zamietol v piatok odvolanie princa Harryho proti rozhodnutiu, ktorým mu bola odobratá plná policajná ochrana pri návštevách Británie, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



O znížení úrovne ochrany počas princových návštev Británii rozhodol vo februári 2020 výbor spadajúci pod britské ministerstvo vnútra. Došlo k tomu po tom, ako sa Harry vzdal svojich povinností člena kráľovskej rodiny a s manželkou Meghan sa presťahoval do Spojených štátov. Výbor vtedy stanovil, že pri návštevách Británie nebude automaticky dostávať plnú policajnú ochranku. Namiesto toho mal mať ochranu poskytovanú „na mieru“ v závislosti od konkrétnych prípadov.



Harry už vlani prehral v tejto veci spor na londýnskom Vrchnom súde, kde napadol rozhodnutie zmieneného výboru RAVEC majúceho na starosti ochranu kráľovskej rodiny a verejných činiteľov. Následne mu však bolo umožnené podať odvolanie voči samotnému ministerstvu.



Sudca londýnskeho odvolacieho súdu Geoffrey Vos síce skonštatoval, že Harryho právny zástupca predniesol „silné a dojímavé“ argumenty o dôsledkoch odobratia ochranky na princovu bezpečnosť. Vyjadril aj pochopenie pre Harryho pocit „zlého zaobchádzania zo strany systému“. Dodal však, že princov „pocit krivdy“ sa nepretavil do právneho argumentu dostatočného na napadnutie rozhodnutia ministerstva.



Harry (40) sa na piatkovom vynesení rozsudku nezúčastnil, v apríli však bol na oboch dňoch pojednávania na odvolacom súde. Jeho právni zástupcovia počas pojednávania tvrdili, Harrymu sa vyhráža extrémistická organizácia al-Káida zabitím, a ako bezpečnostné riziko spomenuli aj prípad, keď ho v roku 2023 spoločne s Meghan autom prenasledovali reportéri v New Yorku.



Vojvoda zo Sussexu žije so svojou manželkou a dvomi deťmi v Kalifornii a do Británie chodí len zriedka. Tvrdil však, že jeho rodina je počas návštev Spojeného kráľovstva ohrozená v súvislosti s nepriateľskými náladami Britov na sociálnych sieťach či aj údajným "prenasledovaním" jeho a Meghan zo strany médií.



Práve obavy o bezpečnosť mu podľa jeho slov bránia navštevovať Britániu častejšie a aj spolu so svojou rodinou.



Harry má s britskou kráľovskou rodinou napäté vzťahy v dôsledku série obvinení, ktoré voči nej s Meghan verejne vyslovovali. Podľa informácií britských médií sa so svojím starším bratom a následníkom trónu, princom Williamom Harry skoro vôbec nerozpráva a za ostatný rok sotva videl svojho otca kráľa Karola, ktorý sa lieči na nešpecifikovaný typ rakoviny.



Harry v rozhovore pre BBC povedal, že je z piatkového súdneho verdiktu „zdrvený“. Dodal, že jeho otec sa s ním nechce rozprávať práve pre „tieto bezpečnostné záležitosti“.