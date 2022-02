Princ Harry obnovil nájomnú zmluvu na svoje sídlo v Anglicku

Londýn 20. februára (TASR) – Britský princ Harry a jeho manželka vojvodkyňa Meghan predĺžili nájomnú zmluvu na svoje sídlo Frogmore Cottage v Anglicku, ktorej platnosť sa končí 31. marca. Informoval o tom v nedeľu denník The Telegraph.



Právnici páru uviedli, že vojvoda zo Sussexu chce "prirodzene" navštevovať svoju vlasť, "aby videl rodinu a priateľov a naďalej podporoval charitatívne organizácie, ktoré má tak rád. Predovšetkým je to však jeho domov a vždy ním bude".



Vojvoda zo Sussexu sa však do Británie presťahovať natrvalo nemieni a nič sa nemení na tom, že sa vzdal plnenia svojich kráľovských povinností, cituje Telegraph jeho hovorcu.



Predĺženie zmluvy umožní vnukovi kráľovnej Alžbety II. naďalej zostať tzv. štátnym kancelárom (Counsellor of state), aj keď má trvalý pobyt v Kalifornii. Štátnymi kancelármi sú prví štyria dospelí následníci britského trónu a panovník na nich môže delegovať svoje právomoci, keď je v zahraničí alebo mu v ich vykonávaní bráni napríklad krátkodobá choroba. V súčasnosti sú nimi princ Charles, princ William, princ Harry a princ Andrew.



Krátko pred presťahovaním do Spojených štátov princ Harry a vojvodkyňa Meghan dali Frogmore Cottage zrenovovať. Náklady vo výške 2,4 milióna libier (asi 2,9 milióna eur) a nájomné do marca 2022 už uhradili. V rezidencii momentálne býva Harryho sesternica princezná Eugenie, jej manžel Jack Brooksbank a ich syn August.