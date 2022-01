Princ Harry podal podnet na súd pre zamietnutie policajnej ochrany

Londýn 16. januára (TASR) - Britský princ Harry, ktorý so svojou rodinou žije v Spojených štátoch, podal sťažnosť na britský súd po tom, ako mu bola zamietnutá žiadosť o policajnú ochranu, ktorú si chcel uhradiť z vlastných prostriedkov. Princ argumentuje tým, že pre zamietnutie policajnej ochrany nemôže navštíviť svoju rodnú krajinu. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Princ Harry a jeho manželka Meghan prišli o ochranku hradenú z peňazí britských daňových poplatníkov po tom, ako sa v roku 2020 vzdali svojich kráľovských povinností a presťahovali sa do Spojených štátov.



Pár, ktorý v súčasnosti žije v americkom štáte Kalifornia, má teraz svoj vlastný bezpečnostný tím, ktorý si hradí z vlastných prostriedkov. Podľa princa Harryho však jeho americký bezpečnostný tím nemá adekvátne kompetencie na to, aby ochránil jeho rodinu v Spojenom kráľovstve.



Harry, vojvoda zo Sussexu, preto požiadal súd o preskúmanie rozhodnutia britského ministerstva vnútra, ktoré zamietlo jeho žiadosť o policajnú ochranu, ktorú by si zaplatil sám, informovala v nedeľu britská agentúra PA.



"Spojené kráľovstvo bude vždy domovom princa Harryho a krajinou, v ktorej chce, aby jeho manželka a deti boli v bezpečí... S nedostatkom policajnej ochrany prichádza príliš veľké osobné riziko," uviedol pre agentúra PA právny zástupca princa.



Ten tiež upozornil na to, že britský vojvoda bol dvakrát vyslaný na vojenskú službu do Afganistanu a jeho rodina "v posledných rokoch čelí dobre zdokumentovaným vyhrážkam neonacistov a extrémistov".



Hovorca britskej vlády odmietol prebiehajúce právne konanie komentovať.



Vlani v lete bolo osobné vozidlo, v ktorom princ Harry odchádzal z charitatívneho podujatia v Londýne, prenasledované paparazzmi. Deň potom Harry spolu so svojim bratom princom Williamom odhalili v Londýne sochu svojej matky princeznej Diany. Tá zahynula v roku 1997 v Paríži po tom, ako jej auto prenasledované paparazzmi havarovalo. Aj z tohto dôvodu sú vzťahy medzi princom Harrym a britskými médiami napäté, uvádza agentúra AFP.