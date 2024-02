Princ Harry prehral spor o ochranku s britskou vládou

Londýn 28. februára (TASR) - Londýnsky súd v stredu rozhodol, že princ Harry bol oprávnene zbavený ochrany uhrádzanej z verejných zdrojov. K zníženiu úrovne osobnej ochrany počas princových návštev Británie došlo po tom, ako sa Harry vzdal svojich povinností člena kráľovskej rodiny a presťahoval sa do Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Sudca Vrchného súdu Peter Lane v 52-stranovom rozsudku uviedol, že rozhodnutie z februára 2020 poskytovať Harrymu ochranu len v závislosti od okolností nebolo protiprávne, neoprávnené ani iracionálne. Podľa sudcu nemožno tomuto kroku po právnej stránke nič vytknúť.



Princ Harry sa rozhodol podniknúť proti britskej vláde právne kroky po tom, čo mu vo februári 2020 bolo oznámené, že mu počas návštev Británie nebude poskytovaná rovnaká miera ochrany.



Harry, vojvoda zo Sussexu, tvrdil, že jeho rodina je počas návštev v Británii ohrozená v súvislosti s nepriateľskými náladami voči nemu a jeho manželke Meghan, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, ako aj s údajným "prenasledovaním" páru zo strany médií.



Princ počas decembrového vypočúvania pred súdom tvrdil, že po znížení úrovne ochrany mu obavy o bezpečnosť bránia cestovať do vlasti.



Právni zástupcovia vlády počas procesu odmietli princove obvinenia z neférového zaobchádzania, ako aj tvrdenia, že neboli vykonané potrebné analýzy súvisiacich bezpečnostných rizík. Poukazovali pritom na skutočnosť, že Harrymu je stále počas niektorých návštev krajiny poskytovaná ochrana, napríklad, keď ho v júni 2021 v Londýne prenasledovali fotografi.



Harry a jeho manželka Meghan sa vzdali svojich povinností prináležiacich členom kráľovskej rodiny v roku 2020 a presťahovali sa do Kanady. Neskôr odtiaľ presídlili do Spojených štátov.