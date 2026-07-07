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Princ Harry prehral súdny spor s vydavateľom novín Daily Mail
Harry a bývalý britský politik Tom Watson zažalovali NGN za údajné nezákonné zhromažďovanie informácií v rokoch 1996 - 2011.
Autor TASR
Londýn 7. júla (TASR) — Princ Harry a ďalší prominentní žalobcovia prehrali súdny spor so spoločnosťou Associated Newspapers Limited (ANL), vydavateľom denníkov Daily Mail a The Mail on Sunday, v ktorom tvrdili, že boli obeťami nezákonného získavania informácií. Vyplýva to zo 436-stranového písomného rozsudku sudcu londýnskeho Vrchného súdu Matthewa Nicklina zverejneného v utorok po 11-týždňovom procese. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie Sky News.
Princovi právnici žiadali za články publikované v rokoch 1993 – 2018 „vysoké“ odškodné. Sudca Nicklin však konštatoval, že princ Harry a ďalší šiesti žalobcovia, vrátane speváka sira Eltona Johna a herečiek Elizabeth Hurleyovej a Sadie Frostovej, nepredložili dostatočné dôkazy o tom, že pri písaní článkov boli použité nezákonné metódy. Odmietol vyvodiť závery len na základe indícií, keďže existuje reálna možnosť, že novinári informácie získali z legitímnych zdrojov, ako sú priatelia či asistenti. Zástupcovia ANL počas celého procesu tvrdili, že zdroje článkov boli legálne.
Sudca taktiež poukázal na to, že žaloby boli podané po zákonnej lehote, ktorá je v tomto prípade šesť rokov.
Celkové náklady na a 11-týždňový súdny proces sa odhadujú na približne 38 miliónov libier, ktoré budú musieť neúspešní žalobcovia pravdepodobne zaplatiť.
Princ Harry, ktorý sa v roku 2020 vzdal kráľovských povinností a s rodinou sa odsťahoval do Kalifornie, pricestoval v utorok na päťdňovú návštevu Británie pri príležitosti spustenia odpočítavania hier Invictus Games, ktorých vznik inicioval a uskutočnia sa o rok. Vo svojom krátkom vystúpení na pôde nezávislého britského think tanku Chatham House sa k prehratému súdnemu sporu nevyjadril.
Spoločnosť ANL v stanovisku uviedla, že rozsudok „je drvivým víťazstvom pre Daily Mail a jeho novinárov a pre slobodnú tlač vo všeobecnosti“ a „veľkolepým zadosťučinením pre žurnalistiku denníka Daily Mail“. V prípade niektorých najškandalóznejších obvinení vznesených pred štyrmi rokmi, ako bolo umiestňovanie odpočúvacích zariadení do áut a domov, odpočúvanie hovorov a nezákonný prístup k bankovým účtom, neboli podľa ANL nikdy predložené dôveryhodné dôkazy. ANL obvinenia označila za „otrasné“ a „absurdné“ a za „pokus žalobcov a ich právnikov umlčať slobodnú tlač“.
Utorňajší verdikt ukončil tretí súdny spor, ktorý Harry viedol s britskými bulvárnymi médiami. Jeho dlhodobý konflikt s médiami ešte viac zaťažil už aj tak napäté vzťahy v kráľovskej rodine.
Mimosúdnym urovnaním sa v januári 2025 skončil spor princa Harryho so spoločnosťou News Group Newspapers (NGN), ktorú vlastní mediálny magnát Rupert Murdoch a vydáva napríklad bulvárny denník The Sun. Harry a bývalý britský politik Tom Watson zažalovali NGN za údajné nezákonné zhromažďovanie informácií v rokoch 1996 - 2011.
Na prelome rokov 2020 a 2021 Harry uspel v spore s vydavateľstvom ANL, ktoré zažaloval za články v denníku The Mail on Sunday a na portáli MailOnline. Písalo sa v nich, že po vzdaní sa pozície aktívneho člena kráľovskej rodiny sa „otočil chrbtom“ k britskej námornej pechote. Vydavateľstvo ANL sa princovi ospravedlnilo a vyplatilo mu odškodné, ktorého výška zostala utajená, no išlo o sumu v desiatkach tisíc libier.
Princovi právnici žiadali za články publikované v rokoch 1993 – 2018 „vysoké“ odškodné. Sudca Nicklin však konštatoval, že princ Harry a ďalší šiesti žalobcovia, vrátane speváka sira Eltona Johna a herečiek Elizabeth Hurleyovej a Sadie Frostovej, nepredložili dostatočné dôkazy o tom, že pri písaní článkov boli použité nezákonné metódy. Odmietol vyvodiť závery len na základe indícií, keďže existuje reálna možnosť, že novinári informácie získali z legitímnych zdrojov, ako sú priatelia či asistenti. Zástupcovia ANL počas celého procesu tvrdili, že zdroje článkov boli legálne.
Sudca taktiež poukázal na to, že žaloby boli podané po zákonnej lehote, ktorá je v tomto prípade šesť rokov.
Celkové náklady na a 11-týždňový súdny proces sa odhadujú na približne 38 miliónov libier, ktoré budú musieť neúspešní žalobcovia pravdepodobne zaplatiť.
Princ Harry, ktorý sa v roku 2020 vzdal kráľovských povinností a s rodinou sa odsťahoval do Kalifornie, pricestoval v utorok na päťdňovú návštevu Británie pri príležitosti spustenia odpočítavania hier Invictus Games, ktorých vznik inicioval a uskutočnia sa o rok. Vo svojom krátkom vystúpení na pôde nezávislého britského think tanku Chatham House sa k prehratému súdnemu sporu nevyjadril.
Spoločnosť ANL v stanovisku uviedla, že rozsudok „je drvivým víťazstvom pre Daily Mail a jeho novinárov a pre slobodnú tlač vo všeobecnosti“ a „veľkolepým zadosťučinením pre žurnalistiku denníka Daily Mail“. V prípade niektorých najškandalóznejších obvinení vznesených pred štyrmi rokmi, ako bolo umiestňovanie odpočúvacích zariadení do áut a domov, odpočúvanie hovorov a nezákonný prístup k bankovým účtom, neboli podľa ANL nikdy predložené dôveryhodné dôkazy. ANL obvinenia označila za „otrasné“ a „absurdné“ a za „pokus žalobcov a ich právnikov umlčať slobodnú tlač“.
Utorňajší verdikt ukončil tretí súdny spor, ktorý Harry viedol s britskými bulvárnymi médiami. Jeho dlhodobý konflikt s médiami ešte viac zaťažil už aj tak napäté vzťahy v kráľovskej rodine.
Mimosúdnym urovnaním sa v januári 2025 skončil spor princa Harryho so spoločnosťou News Group Newspapers (NGN), ktorú vlastní mediálny magnát Rupert Murdoch a vydáva napríklad bulvárny denník The Sun. Harry a bývalý britský politik Tom Watson zažalovali NGN za údajné nezákonné zhromažďovanie informácií v rokoch 1996 - 2011.
Na prelome rokov 2020 a 2021 Harry uspel v spore s vydavateľstvom ANL, ktoré zažaloval za články v denníku The Mail on Sunday a na portáli MailOnline. Písalo sa v nich, že po vzdaní sa pozície aktívneho člena kráľovskej rodiny sa „otočil chrbtom“ k britskej námornej pechote. Vydavateľstvo ANL sa princovi ospravedlnilo a vyplatilo mu odškodné, ktorého výška zostala utajená, no išlo o sumu v desiatkach tisíc libier.