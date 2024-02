Princ Harry priletí za otcom, je nádej na zmierenie kráľovskej rodiny

Londýn 6. februára (TASR) - Britský princ Harry, vojvoda zo Sussexu, odletí do Londýna v najbližších dňoch, aby bol so svojím otcom kráľom Karolom III., ktorému nečakane diagnostikovali rakovinu.



Úrad vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu uviedol, že Harry sa už rozprával s otcom, ktorý osobne zatelefonoval obom svojim synom a oznámil im správu. V utorok to napísala tlačová agentúra DPA.



Harry zruší všetok svoj plánovaný program a odcestuje do Londýna zo svojho domu v Kalifornii. Jeho urýchlená cesta zrejme vyvolá ešte väčšie obavy verejnosti z vážnosti kráľovho zdravotného stavu.



Princ Harry odletí sám, vojvodkyňa zo Sussexu zostane v USA s dvoma deťmi manželov - s princom Archiem a princeznou Lilibet.



Návšteva Harryho však tiež vyvoláva nádej, že v kráľovskej rodine nastane zmierenie.



Harry má s otcom problematický vzťah, hoci stále sú v kontakte, ale jeho dlhodobý spor s bratom, princom Williamom, trvá.



Karol III. podľa Harryho prosil synov na napätom stretnutí po pohrebe svojho otca, vojvodu z Edinburghu: "Chlapci, prosím. Nerobte mi z posledných rokov utrpenie."