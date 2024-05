Princ Harry prišiel do Londýna, s otcom Karolom III. sa však nestretne

Londýn 8. mája (TASR) — Britský princ Harry pricestoval v utorok do Spojeného kráľovstva na podujatia pri príležitosti konania športového podujatia Invictus Games, ale podľa svojho hovorcu sa so svojím otcom, kráľom Karolom III., ktorý podstupuje liečbu rakoviny, nestretne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Harry, známy aj ako vojvoda zo Sussexu, bol naposledy v Británii vo februári, aby navštívil svojho otca, ktorému vtedy práve diagnostikovali rakovinu. Očakávalo sa, že počas jeho najnovšej cesty sa obaja stretnú.



Hovorca princa, ktorý sa v januári 2020 vzdal plnenia kráľovských povinností a s manželkou Meghan sa odsťahoval do Spojených štátov, však uviedol, že sa žiadne stretnutie konať nebude.



"V reakcii na mnohé otázky a pokračujúce špekulácie o tom, či sa vojvoda tento týždeň počas pobytu v Spojenom kráľovstve stretne so svojím otcom, oznamujem, že to, žiaľ, vzhľadom na nabitý program Jeho Veličenstva nebude možné," uviedol hovorca.



"Vojvoda samozrejme chápe otcove záväzky a rôzne iné priority, a dúfa, že ho čoskoro uvidí," dodal.



Z Londýna sa 39-ročný Harry, bývalý kapitán britskej armády, ktorý odslúžil dve misie v Afganistane, pridá k Meghan, ktorá je na návšteve Nigérie.



Harryho vzťah s otcom je napätý pre jeho kritiku kráľovskej rodiny, ktorá odznela v televíznom rozhovore, dokumentárnom filme spoločnosti Netflix a jeho knižnej autobiografii s názvom Náhradník.



Harryho zachytili kamery v Londýne, ako vystupuje zo svojho auta a mieri na podujatie pri príležitosti desiateho výročia konania prvých Invictus Games, ktoré pomáhal založiť. Ide o medzinárodnú multišportovú akciu, ktorá je určená zraneným a chorým vojakom a vojačkám, a to tak slúžiacim, ako aj veteránom.



Podujatie sa konalo iba päť kilometrov od Clarence House, rezidencie 75-ročného Karola III. v centre Londýna.



Kráľ sa lieči z bližšie nešpecifikovaného rakovinového ochorenia a nedávno — po tom, ako lekári uviedli, že jeho pokrok je "veľmi povzbudivý" — obnovil verejné aktivity. Po stanovení diagnózy však v súkromí pokračoval v oficiálnej práci vrátane prijímania zahraničných diplomatov.