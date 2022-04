Princ Harry s manželkou Meghan navštívili kráľovnú Alžbetu II.

Londýn 15. apríla (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka vojvodkyňa Meghan vo štvrtok navštívili Harryho starú mamu - britskú kráľovnú Alžbetu II. Oznámil to hovorca manželského páru. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Manželský pár sa podľa britských médií s kráľovnou stretol na Windsorskom hrade. Táto kráľovnina oficiálna rezidencia sa nachádza približne 40 kilometrov juhozápadne od Londýna.



Harry a Meghan majú neskôr odcestovať do Holandska na Invictus Games, medzinárodné športové hry ranených vojakov, ktoré sa začínajú v sobotu v Haagu.



Harry s manželkou sa v roku 2020 vzdali svojich kráľovských povinností a presťahovali sa do Spojených štátov. Tento pár sa koncom marca tohto roka nezúčastnil na ďakovnej bohoslužbe za princa Philipa - Alžbetinho manžela - ktorý zomrel vlani začiatkom apríla. Kráľovná čoskoro (21. apríla) oslávi 95. narodeniny, pripomína AFP.



Invictus Games je podujatie pre ranených a chorých aktívnych či bývalých príslušníkov ozbrojených síl. Tieto hry založil princ Harry a prvýkrát sa konali v roku 2014 v Londýne.



V Holandsku sa mali konať už v roku 2020, boli však presunuté z dôvodu pandémie koronavírusu.