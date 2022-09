Princ Harry s manželkou Meghan pricestovali do Nemecka

Berlín 6. septembra (TASR) - Britský princ Harry s manželkou Meghan pricestovali v utorok do nemeckého mesta Düsseldorf v rámci propagácie športových hier pre vojakov so zdravotným postihnutím Invictus Games, ktoré sa tam uskutočnia o rok. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Prominentný manželský pár privítali v Starom meste starosta Düsseldorfu a stovky fanúšikov. Harry a Meghan sa následne v priestoroch radnice zúčastnili na recepcii. Neskôr ich čaká výlet loďou po rieke Rýn s veteránmi.



Harry s manželkou sa v roku 2020 vzdali svojich kráľovských povinností a presťahovali sa do Spojených štátov.



Invictus Games založil princ Harry a prvýkrát sa konali v roku 2014 v Londýne. Odvtedy je ich dejiskom každé dva roky vždy iné mesto.



Hry v hlavnom meste spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko sú prvé v Nemecku a organizujú ich spoločne nemecká armáda (Bundeswehr) a mesto Düsseldorf. Zúčastní sa viac ako 500 veteránov a vojakov z 21 krajín. Konať sa budú od 9. do 16. septembra 2023 na multifunkčnom štadióne Merkur Spiel-Arena.