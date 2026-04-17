Princ Harry s manželkou Meghan ukončili návštevu Austrálie
Autor TASR
Sydney 17. apríla (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa v piatok v posledný deň svojej návštevy Austrálie stretli s preživšími decembrovej streľby na pláži Bondi a so záchranármi, ktorí tam zasahovali. Agentúra Reuters uvádza, že ich návšteva rozdelila verejnosť v krajine, ktorej oficiálnou hlavou je britský kráľ Karol III., píše TASR.
Incident z pláže Bondi sa odohral 14. decembra, kedy radikalizovaný otec Sajid Akram a jeho syn Naveed počas oslavy židovského sviatku Chanuka zabili 15 ľudí. Policajti pri zásahu Sajida zastrelili a Naweeda zranili. Ich útok podľa úradov zrejme inšpirovala teroristická organizácia Islamský štát.
Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu hovorili s viacerými preživšími tragédie, záchranármi aj so zástupcami Židovského múzea v Sydney, ktoré otvára výstavu venovanú incidentu.
Reuters pripomína, že Harry s manželkou sa vzdali funkcie aktívnych členov britskej kráľovskej rodiny a v roku 2020 sa presťahoval do Spojených štátov. Ako dôvod uviedli túžbu po finančnej nezávislosti a želanie uniknúť „zasahovaniu médií do ich súkromného života“. Austráliu naposledy navštívili v roku 2018, keď ešte boli aktívnou súčasťou kráľovskej rodiny.
Harry a Meghan boli počas štvordňovej návštevy vrelo prijatí na podujatiach v Sydney, Canberre aj Melbourne, no niektorí Austrálčania spochybňovali dôvod ich cesty, ktorú miestne médiá nazvali „pseudokráľovským turné“.
Na rozdiel od predchádzajúcej návštevy sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu venujú aj tomu, čo ich kancelária nazvala „súkromnými stretnutiami a špeciálnymi projektami“.
