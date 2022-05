Ani Princ Harry s Meghan si Trooping the Colour z balkóna nepozrú

Londýn 6. mája (TASR) - Počas osláv 70. výročia nástupu britskej kráľovnej Alžbety II. na trón na balkóne Buckinghamského paláca nevystúpia princ Harry s manželkou Meghan ani princ Andrew. Kráľovná totiž "po dôkladnom zvážení" stanovila, že prítomní budú môcť byť iba členovia kráľovskej rodiny vykonávajúci svoje oficiálne povinnosti. V piatok o tom informoval Buckinghamský palác. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Na balkóne sa spolu s panovníčkou objaví aj následník trónu princ Charles s manželkou Camillou či princ William s manželkou Catherine a ich tromi deťmi. Princ Harry s manželkou a princ Andrew sa budú môcť zúčastniť na zvyšku osláv.



Podľa DPA by mohlo byť rozhodnutie kráľovnej gestom namiereným proti princovi Harrymu a jeho manželke Meghan, ktorí sa vzdali plnenia si kráľovských povinností a odsťahovali sa do Spojených štátov, rovnako ako voči princovi Andrewovi, ktorý sa z verejného života stiahol po obvineniach zo sexuálneho násilia v USA.



Oslavy Trooping the Colour, ktorými Spojené kráľovstvo tradične slávi narodeniny kráľovnej, 2. júna oficiálne odštartujú niekoľkodňový program platinového jubilea britskej panovníčky.