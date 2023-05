Princ Harry sa vrátil po korunovácii späť do USA

Los Angeles 7. mája (TASR) - Princ Harry sa po korunovácii svojho otca britského kráľa Karola III. vrátil z Londýna späť do Kalifornie v Spojených štátoch lietadlom leteckej spoločnosti British Airways. Lietadlo odlietalo len niekoľko hodín po veľkolepej ceremónii, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Vojvoda zo Sussexu dorazil na medzinárodné letisko v Los Angeles (LAX) približne o 19.30 h miestneho času (nedeľa 4.30 SELČ). Harryho syn princ Archie oslavoval totiž v sobotu 4. narodeniny. Tento deň strávil doma so svojou matkou Meghan, vojvodkyňou zo Sussexu.



Letušky aerolínii British Airways pre agentúru PA potvrdili, že Harry sa nachádzal v lietadle z Londýna, no mali zakázané hovoriť o jeho ceste.



Princ Harry sa počas korunovácie objavil prvýkrát na verejnosti po boku ostatných členov kráľovskej rodiny odvtedy, čo vydal svoju kontroverznú životopisnú knihu.



Harry sedel počas korunovácie svojho otca v treťom rade a keď v sobotu vstupoval do Westminsterského opátstva, rozprával sa svojou sesternicou princeznou Beatrice a jej manželom, všíma si DPA.



Okamžite po skončení korunovačného obradu sa Harry podľa britských médií vydal na letisko, čo znamená, že sa na záver korunovácie sa neobjavil s ostatnými členmi kráľovskej rodiny na balkóne Buckinghamského paláca. Tlačová služba kráľovskej rodiny pritom už skôr avizovala, že Harry nebude maž počas ceremónie nijakú formálnu úlohu.