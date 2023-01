Princ Harry sa vyjadril ku svojej knihe, médiám i kráľovskej rodine

Londýn 9. januára (TASR) - Britský princ Harry v nedeľu v rozhovore pre britskú televíziu ITV hovoril o dôvodoch, prečo sa rozhodol vydať knihu. Tiež sa kriticky vyjadril o britských médiách i členoch kráľovskej rodiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a webových stránok staníc BBC a Sky News.



Harry v rozhovore povedal, že svoju knihu spomienok sa rozhodol vydať, aby sa bránil pred nepravdivými informáciami v bulvárnej tlači. Svoj hnev podľa AFP zameral na britské médiá, ktoré označil za "nepriateľa", a členov kráľovskej rodiny obvinil zo spoluúčasti na umiestňovaní nepriateľsky namierených správ v novinách.



"Milióny slov boli s určitosťou venované pokusom na zničenie mojej manželky (Meghan) a mňa," povedal princ.



Harryho memoáre nazvané Spare majú oficiálne vyjsť budúci utorok. V britských médiách však odhalenia z knihy dominujú po tom, ako sa tento týždeň dostala, hoci len nakrátko, omylom do predaja v Španielsku.



Táto kniha je najnovšou kapitolou v spore Harryho a jeho manželky Meghan s britskou kráľovskou rodinou. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu (Harry a Meghan) sa v roku 2020 vzdali oficiálnych povinností a presťahovali do Kalifornie.



Negatívne postoje voči Meghan boli podľa Harryho slov posilňované aj nepriateľky zameranou tlačou, píše BBC.



Harry v knihe tvrdí, že jeho brat princ William, ktorý je následník trónu, ho fyzicky napadol počas hádky v spojitosti s Meghan, píše AFP. Harry takisto píše o tom, ako prišiel o panictvo, priznáva sa k užívaniu drog a tvrdí, že počas služby v radoch britskej armády v Afganistane zabil 25 ľudí.



Britské média v nedeľu oznámili, že kniha "ublížila" princovi Williamovi i kráľovi Karolovi III., ktorý je otcom oboch princov. Kráľ sa však so svojím synom chce uzmieriť, píše AFP. Buckinghamský palác sa k záležitosti oficiálne nevyjadril.



Harry pre ITV povedal, že má rád svojho otca, brata i rodinu a vyjadril presvedčenie, že by sa mohli uzmieriť.