Princ Harry stiahol právnu sťažnosť voči Mail on Sunday

Londýn 20. januára (TASR) - Britský princ Harry stiahol svoju sťažnosť za ohováranie voči nedeľníku Mail on Sunday. Voči jeho vydavateľstvu Associated Newspapers (ANL) však stále vedie viacero súdnych sporov. TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



Harry (39) noviny zažaloval za článok o bezpečnostných opatreniach hradených z verejných zdrojov počas svojej návštevy v Británii po tom, ako sa vzdal oficiálnych kráľovských povinností, píše BBC. Daily Mail na svojej webovej stránke uviedol, že princ prípad stiahol niekoľko hodín pred termínom, ktorý určil súd. Harry bude musieť podľa novín uhradiť právne poplatky vydavateľa vo výške 250.000 libier (viac než 291.200 eur).



Harryho právnici sudcu najvyššieho súdu žiadali, aby rozhodol v prospech ich klienta bez pojednávania. Súd však žiadosť zamietol.



Britský Najvyšší súd v decembri priznal princovi Harrymu odškodné 140.000 libier v prípade žaloby proti vydavateľovi bulvárneho denníka Daily Mirror. Mladší syn britského kráľa Karola III. takisto podnikol právne kroky za údajné narušenie súkromia voči Associated Newspapers, ktorá vydáva Daily Mail a Mail on Sunday. Tiež žaluje spoločnosť News Group Newspapers (NGN) za nezákonné zhromažďovanie informácií, píše AFP.