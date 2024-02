Princ Harry urovnal spor s vydavateľom britských bulvárnych novín

Londýn 9. február (TASR) - Britský princ Harry uzavrel dohodu o mimosúdnom vyrovnaní s vydavateľom bulvárnych novín, ktorý narušil jeho súkromie tým, že sa mu nabúral do telefónu a používal i iné nelegálne spôsoby sledovania. Oznámil to v piatok princov právnik David Sherborne, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Sherborne uviedol, že mediálna spoločnosť Mirror Group Newspapers súhlasila, že Harrymu zaplatí súdne trovy a odškodné, pričom konečná suma bude vyčíslená až neskôr. Prvá platba vo výške 400.000 libier (asi 468.000 eur) musí byť na základe dohody vyplatená v priebehu 14 dní.



Britský Najvyšší súd priznal princovi Harrymu v decembri odškodné 140.000 libier (asi 163.800 eur). Žaloba voči Mirror Group Newspapers sa týkala 33 článkov.



Sudca Timothy Fancourt vo vynesenom rozsudku uviedol, že sledovanie telefónov bolo v 90. rokoch v tejto mediálnej spoločnosti "rozšírené a bežné" a že vedúci pracovníci novín takúto činnosť kryli.



Prípad proti spoločnosti Mirror Group Newspapers, ktorá vydáva Daily Mirror a ďalšie dvoje bulvárne noviny, je jedným z niekoľkých sporov, ktoré Harry inicioval voči britským médiám. Princ ich obviňuje z toho, že že ničia život jemu aj členom jeho rodiny, pričom spomína svoju zosnulú matku princeznú Dianu a svoju manželku Meghan.



V júni sa stal Harry prvým vyššie postaveným členom britskej kráľovskej rodiny, ktorý za vyše storočie vypovedal na súde. Stalo sa tak práve na pojednávaní v prípade proti Mirror Group Newspapers.



Harry, vojvoda zo Sussexu, pricestoval začiatkom tohto týždňa do Británie, aby navštívil svojho otca kráľa Karola III., ktorému nedávno diagnostikovali rakovinu. V Británii však strávil len asi 24 hodín a následne odletel späť do Spojených štátov, kde žije aj s manželkou a dvoma deťmi.